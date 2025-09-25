Góc nhìn đa chiều về những người phụ nữ truyền cảm hứng

Tối 25-9, Viện Pháp tại Việt Nam - TPHCM phối hợp cùng Phòng Thương mại và công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) tổ chức hội thảo “Phụ nữ truyền cảm hứng - Góc nhìn đa chiều về lãnh đạo, khoa học và đổi mới” với sự góp mặt diễn giả Claudie Haigneré, nữ phi hành gia Pháp đầu tiên bay vào vũ trụ.

Nữ phi hành gia người Pháp Claudie Haigneré. Ảnh: KHÁNH DUY

Trong lịch sử phát triển của thế giới, phụ nữ luôn chiếm tỷ lệ nhỏ lãnh đạo trong các lĩnh vực chính trị, khoa học và kinh tế. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ gần đây, nhiều gương mặt nữ tiêu biểu xuất hiện đã góp phần định hình lại khái niệm lãnh đạo trên phạm vi toàn cầu.

Bà Claudie Haigneré là một trong nhiều người phụ nữ như vậy. Tại hội thảo, bà Claudie Haigneré đã chia sẻ hành trình đầy cảm hứng, động lực trong sự nghiệp phi hành gia; về những thành tựu khoa học nổi bật từ sứ mệnh vũ trụ, khám phá không gian đã mang lại nhiều tiến bộ thiết thực cho nhân loại, đặc biệt trong y học, sinh học và nghiên cứu khoa học.

Là một cựu bộ trưởng trong Chính phủ Pháp, là bác sĩ và nhà khoa học, bà Claudie Haigneré cũng đề cập đến cơ hội tiếp cận ngành khoa học dành cho phụ nữ, vai trò của người cố vấn và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: KHÁNH DUY

Ngoài bà Claudie Haigneré, hội thảo còn có sự tham gia của các diễn giả: Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu và Bỉ, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TPHCM; Hoàng Trí Mai, Giám đốc đại diện Airbus tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Các diễn giả đã trao đổi về vai trò lãnh đạo nữ trong ngành công nghệ cao, những sáng kiến thúc đẩy sự hòa nhập, cũng như các hợp tác Pháp - Việt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đào tạo và trách nhiệm xã hội.

ĐỖ VĂN