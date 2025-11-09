Gói cước Roaming DRE bao phủ 158 quốc gia, vùng lãnh thổ

Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã ra mắt hệ gói cước Roaming (Chuyển vùng Quốc tế) tiết kiệm mới mang tên DRE (data roaming economy), tối ưu hóa chi phí và trải nghiệm kết nối cho khách hàng có nhu cầu duy trì số điện thoại khi đi công tác hoặc du lịch nước ngoài.

Roaming DRE gồm 3 gói data

Hệ gói cước roaming tiết kiệm - DRE được thiết kế đặc biệt nhằm hướng tới khách hàng đại chúng có nhu cầu sử dụng data ở mức cơ bản, nhưng vẫn cần duy trì số điện thoại Việt Nam để giữ liên lạc, quản lý giao dịch ngân hàng hoặc nhận các mã OTP quan trọng.

Qua đây có thể thấy một số ưu điểm nổi bật của gói cước Roaming tiết kiệm DRE mới: Chủ động kiểm soát chi phí: Khi hết lưu lượng Data tốc độ cao, dịch vụ sẽ ngừng truy cập nhằm đảm bảo khách hàng không phát sinh cước ngoài gói; Quản lý chu kỳ thông minh, tự động gia hạn: Gói cước sẽ gửi thông báo để khách hàng lựa chọn tiếp tục gia hạn hoặc không khi gần hết chu kỳ. Trường hợp khách hàng không chủ động hủy hoặc lựa chọn, gói cước sẽ tự động gia hạn khi hết chu kỳ. Đăng ký không giới hạn: Khách hàng có thể đăng ký nhiều lần, lưu lượng Data sẽ được cộng dồn và ngày hiệu lực sẽ tính từ thời điểm đăng ký gần nhất….

Gói DRE có phạm vi áp dụng bao phủ 158 quốc gia, vùng lãnh thổ, tương đương với hệ gói DR có vùng phủ rộng nhất của Viettel (DR3, DR7, DR15, DR30). Để đăng ký hệ gói cước DRE, khách hàng vui lòng soạn <Tên gói> gửi 191 hoặc liên hệ tổng đài 198 (0 đồng tại Việt Nam) hoặc truy cập website viettel.vn/cvqt để biết thêm chi tiết.

BÌNH LÂM