Gom heo chết vì dịch làm thức ăn cho cá

Ngày 9-9, Sở NN-MT TPHCM cho biết, dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, đáng chú ý, một số hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố cố tình che giấu, không khai báo kịp thời.

Cụ thể, chiều 14-8-2025, Phòng Kinh tế xã Châu Đức nhận tin báo việc một hộ dân thu gom heo bệnh, chết nghi mắc dịch truyền nhiễm để làm thức ăn cho cá. Trạm Chăn nuôi, Trồng trọt và Khuyến nông địa phương phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở NN-MT TPHCM), Công an xã cùng UBND xã đã tiến hành kiểm tra, phát hiện hộ ông Đoàn Ngọc Tâm (ấp Bàu Sen, xã Châu Đức) đang có 20 con heo thịt.

Trong đó 3 con đã chết được ướp trong thùng đá, 5 con đã nấu chín cho cá ăn dưới ao và 12 con còn sống được nhốt trên xe ba gác, có biểu hiện sốt cao, xuất huyết da, đi lại loạng choạng. Số heo này được ông Tâm thu gom từ hai hộ chăn nuôi ở ấp Bàu Sen và ấp Liên Lộc trong xã. Cả hai chủ hộ đều thừa nhận đã đưa heo bệnh, chết cho ông Tâm xử lý. Từ đầu năm đến nay, hai hộ này đều không khai báo tình trạng heo chết bệnh cho chính quyền địa phương. Ngay trong đêm 14-8, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu từ số heo chết ướp đá và sáng 15-8 tiếp tục lấy mẫu từ đàn heo bệnh còn lại để xét nghiệm. Ở thời điểm kiểm tra, thêm 4 con heo bị chết.

Hiện xung quanh khu vực ao nuôi cá của ông Tâm có 11 hộ chăn nuôi với tổng đàn 262 con, đều đã được tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc. Ao cá của ông Tâm là ao tù, ít người qua lại nên nguy cơ dịch phát tán trên diện rộng không cao. Tuy nhiên, hành vi thu gom heo bệnh, chết để làm thức ăn tiềm ẩn rủi ro lớn, vi phạm quy định thú y và có thể trở thành nguồn lây lan dịch tả heo châu Phi. Cơ quan chức năng yêu cầu ông Tâm chấm dứt ngay hành vi trên, đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi tuyệt đối không bán chạy, không sử dụng động vật bệnh, chết làm thức ăn chăn nuôi. Người dân phải kịp thời khai báo khi có gia súc bệnh, chết bất thường để được hướng dẫn xử lý.

ĐỨC TRUNG