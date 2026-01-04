Yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim có hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò phi pháp

Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) yêu cầu Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ ngay phim Tôi thấy ánh dương rực rỡ (Tên tiếng Anh: "Shine on me") tại địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix trong vòng 24 giờ kể từ 21 giờ thứ bảy 3-1-2026.

Văn bản của Cục Điện ảnh gửi Công ty Netflix nêu rõ: Thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin Công ty Netflix đang phổ biến phim Tôi thấy ánh dương rực rỡ trên không gian mạng qua địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix tới người sử dụng tại Việt Nam. Phim dài 27 tập, hiện đang phổ biến tại Việt Nam đến tập 25, dành cho người xem từ đủ 13 tuổi trở lên.

Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy, phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25 từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 3 giây...). Căn cứ kết quả kiểm tra, phim Tôi thấy ánh dương rực rỡ (Tên tiếng Anh: "Shine on me") được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ ngay phim Tôi thấy ánh dương rực rỡ (Tên tiếng Anh: "Shine on me") tại địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix trong vòng 24 giờ, đồng thời có văn bản báo cáo kết quả thực hiện.

VĨNH XUÂN