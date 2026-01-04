CONGB mở màn năm mới với bản ballad tự sáng tác kết hợp buitruonglinh

Ngày 4-1, CONGB ra mắt "Bài hát này dành riêng cho mình em", do chính anh sáng tác, mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2026 sau thành công từ chương trình Anh trai "Say Hi".

CONGB chia sẻ, trước đây đã sáng tác khá nhiều ca khúc nhưng với Bài hát này dành riêng cho mình em, nam ca sĩ cảm nhận phù hợp nhất để ra mắt trong EP debut ở thời điểm này vì anh muốn thể hiện khía cạnh tình cảm, nhẹ nhàng của mình.

CONGB tung ca khúc ballad "Bài hát này dành riêng cho mình em" đầy cảm xúc

Bài hát mới của CONGB còn có sự góp giọng của buitruonglinh. "Với màu giọng đặc trưng của buitruonglinh, tôi nghĩ ca khúc này sẽ hoàn chỉnh hơn khi có anh góp giọng", CONGB chia sẻ

Không cầu kỳ về câu chuyện, MV bài hát này dành riêng cho mình em đi theo concept “performance video” để khán giả có thể tập trung vào cảm xúc mà âm nhạc mang đến.

Trong chương trình Anh trai "Say Hi", CONGB nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả, luôn sẵn sàng giúp đỡ các nghệ sĩ và liên tục chứng minh nỗ lực, tài năng của mình qua từng vòng thi.

CONGB thành công sau Anh trai "Say Hi"

Nói về hành trình vừa qua tại Anh trai "Say Hi", CONGB bày tỏ: “Tôi cảm thấy tự tin hơn, nhất là sau khi được trải nghiệm quy trình tự sản xuất âm nhạc và làm nên một sân khấu trình diễn hoàn chỉnh. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ cách làm việc của các anh trai khác. Nhờ các bạn fan, tôi được tiếp thêm năng lượng để tự tin bắt tay vào làm nhạc mới ngay sau chương trình".

CONGB chia sẻ thêm, anh không muốn mình khác đi quá nhiều sau chương trình Anh trai "Say Hi", nếu có một điểm khác rõ ràng nhất, chắc chắn là sự trưởng thành và nhất quán hơn trong âm nhạc để khi mọi người nghe một bài hát thì có thể nhận ra đây là nhạc của CONGB.

Sau sản phẩm bài hát này dành riêng cho mình em, CONGB sẽ ra mắt EP CONGBDAY ở định dạng đĩa vật lý và tiếp tục các hoạt động quảng bá dành cho người hâm mộ như fansign, fanmeeting…

Bằng kinh nghiệm từ quãng thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và tham gia các cuộc thi trước đó, CONGB đã cùng các "anh trai” tạo nên những màn trình diễn chất lượng. Tại Anh trai "Say Hi" 2025, CONGB nhận giải thưởng Best Performer - Anh trai trình diễn ấn tượng nhất, và lọt top 10 chung cuộc. Mới đây, CONGB còn nhận giải thưởng Rising Artist - Nghệ sĩ mới ấn tượng tại Lễ trao giải WeYoung thuộc WeChoice Awards.

THU HƯƠNG