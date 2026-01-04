“Ngôi nhà thông minh” của gấu trúc tại Tứ Xuyên

Việc kết hợp giữa tái tạo sinh cảnh tự nhiên và ứng dụng những hệ thống kiểm soát môi trường hiện đại đang mở ra chương mới trong nỗ lực bảo vệ gấu trúc - loài động vật được coi là quốc bảo của Trung Quốc. Tiêu biểu là cơ sở bảo tồn gấu trúc quy mô lớn tại TP Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cơ sở bảo tồn tại Miên Dương chính thức mở cửa đón khách thử nghiệm vào ngày 29-12-2025. Đây là cơ sở thứ 5 thuộc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc Trung Quốc, tập trung vào mục tiêu tăng cường bảo tồn, nghiên cứu khoa học và giao lưu quốc tế.

Khu bảo tồn có diện tích khoảng 120ha, thu hút gần 6.300 lượt khách ngay trong ngày đầu mở cửa. Hiện nay, cơ sở đang nuôi dưỡng 20 cá thể gấu trúc ở nhiều độ tuổi khác nhau, tất cả đều thích nghi tốt và có sức khỏe ổn định.

Du khách đến tham quan tại cơ sở bảo tồn gấu trúc tại TP Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ( Ảnh: China News)

Tại đây, gấu trúc không bị nhốt trong không gian chật hẹp mà được sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên. Được thung lũng và núi non bao quanh, khu bảo tồn tái hiện sinh cảnh hoang dã, được trang bị hệ thống cơ sở vật chất nhân tạo hiện đại. Với 54 khu chuồng trại riêng biệt, cơ sở đáp ứng đầy đủ các chức năng - từ nhân giống, nuôi dưỡng gấu con đến chăm sóc gấu trưởng thành và kiểm soát dịch bệnh.

Một trong những điểm nhấn của khu bảo tồn là hệ thống quản lý thông minh giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và khử trùng bằng ánh sáng, góp phần nâng cao khả năng miễn dịch cho gấu trúc. Mạng lưới cảm biến thông minh được lắp đặt dày đặc để đảm bảo nhiệt độ luôn duy trì trong ngưỡng lý tưởng 8oC-25oC. Ngay khi các chỉ số vượt ngưỡng, hệ thống phun sương làm mát hoặc điều hòa trung tâm tại các khu chuồng trại sẽ tự động vận hành, điều chỉnh kịp thời.

Mọi dữ liệu sinh hoạt của gấu trúc đều được hệ thống lưu trữ đám mây thu thập thông qua các thiết bị đeo siêu nhỏ và cảm biến tại khu vực ăn uống. Hệ thống cân điện tử thông minh có khả năng đo lường chính xác lượng tre tiêu thụ cùng lượng thức ăn thừa, giúp các chuyên gia tính toán chi tiết hàm lượng dinh dưỡng hàng ngày cho từng cá thể. Việc ứng dụng đồng bộ những tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại này không chỉ giúp gia tăng số lượng quần thể mà còn nâng cao chất lượng sống, giúp quốc bảo của Trung Quốc duy trì bản năng tự nhiên tốt nhất trong lộ trình tái hòa nhập hoang dã.

Tứ Xuyên từ lâu đã được ví như “cái nôi” của gấu trúc khổng lồ nhờ khí hậu mát mẻ, thảm thực vật đa dạng và những rừng tre bạt ngàn - môi trường sinh tồn lý tưởng xuyên suốt hàng ngàn năm. Trong đó, Miên Dương hiện là địa phương dẫn đầu tỉnh về số lượng cá thể gấu trúc lưu trú. Việc khánh thành cơ sở bảo tồn mới tại đây không chỉ củng cố vị thế của Miên Dương, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc bảo vệ các loài động vật nguy cấp.

Nỗ lực bảo tồn kiên trì của Trung Quốc trong nhiều thập niên qua đã gặt hái thành quả quan trọng, khi Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) hạ mức đe dọa của gấu trúc lớn từ “nguy cấp” xuống “dễ bị tổn thương” vào năm 2016. Thành tựu này là minh chứng rõ nét cho chiến lược xây dựng nền văn minh sinh thái của quốc gia này. Với gần 1.900 cá thể gấu trúc đang sinh sống ngoài tự nhiên, mô hình bảo tồn tại Miên Dương được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng để duy trì và phát triển bền vững quần thể gấu trúc trong tương lai.

PHƯƠNG NAM