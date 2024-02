Hà Nội có 2.672 cơ sở giáo dục mầm non độc lập được cấp phép

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công khai danh sách 2.672 cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn thành phố được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tính đến tháng 1-2024.

Theo danh sách này, quận Hoàng Mai có số lượng cơ sở giáo dục mầm non độc lập nhiều nhất (366 cơ sở); tiếp theo là quận Hà Đông (277 cơ sở); quận Nam Từ Liêm (261 cơ sở); quận Bắc Từ Liêm (242 cơ sở), quận Thanh Xuân (132 cơ sở), quận Cầu Giấy và huyện Thanh Trì (118 cơ sở), huyện Hoài Đức và Đông Anh (110 cơ sở). Điều này phản ánh đúng thực tiễn, địa bàn nào càng đông dân thì cơ sở giáo dục mầm non độc lập càng nhiều để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân.

Các đơn vị có ít cơ sở mầm non độc lập là: huyện Phú Xuyên (5 cơ sở), huyện Mỹ Đức (6 cơ sở), huyện Ứng Hòa (8 cơ sở), huyện Phúc Thọ (9 cơ sở)…

Đáng chú ý, trong số 110 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại huyện Đông Anh có 50 cơ sở trên địa bàn khu công nghiệp. Huyện Mê Linh có 37 cơ sở trên địa bàn khu công nghiệp, huyện Chương Mỹ có 30, quận Long Biên có 23.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục công khai thông tin danh sách cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại website của UBND các quận, huyện, thị xã, các phòng GD-ĐT và UBND các xã, phường, thị trấn giúp cha mẹ trẻ, nhân dân trên địa bàn biết được thông tin để lựa chọn cơ sở gửi con em mình.

Năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội có tổng 1.149 trường mầm non (tăng 2 trường), gồm 806 trường công lập, 343 trường ngoài công lập. Cùng với đó, Hà Nội có 2.672 cơ sở mầm non độc lập, chưa kể 17 trường có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng số trẻ mầm non trên địa bàn Hà Nội là hơn 510.000 trẻ (tăng 3.032 trẻ). 100% nhóm, lớp mầm non trên địa bàn được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập là cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập đã được cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật.

