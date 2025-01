Hà Nội đón Tết Ất Tỵ 2025 vui tươi, an toàn

Theo đó, trong 6 ngày nghỉ tết vừa qua, toàn thành phố xảy ra 22 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 56,8% so với 6 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024) và không xảy ra vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Trên địa bàn Hà Nội cũng không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Hà Nội đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ an toàn, vui tươi

Tuy nhiên, những ngày nghỉ tết vừa qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 5 người chết, 11 người bị thương (giảm 10 vụ, giảm 6 người chết, giảm 8 người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2024). Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 626 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 275 phương tiện, tước 13 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe 91 trường hợp. Trong đó, xử lý 227 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và 32 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong những ngày đầu năm mới, ước tính Thủ đô Hà Nội đón hơn 529.000 lượt khách du lịch (tăng 4,11% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế là khoảng 73.300 lượt người. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.858 tỷ đồng (tăng 7,35% so với cùng kỳ năm trước).

Pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025 tại hồ Gươm

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, những ngày qua, hoạt động đón Tết Nguyên đán 2025 của thành phố diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và an toàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo tốt; không xảy ra khủng bố, phá hoại, tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật; không có các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự, trọng án... Giao thông được đảm bảo an toàn; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo; nhân dân Thủ đô và khách quốc tế vui Xuân, đón Tết văn minh, an toàn, vui tươi, hạnh phúc.

KHÁNH NGUYỄN