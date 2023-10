Hà Nội: nhiều giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

Ngày 18-10, Công an TPHCM tổ chức hội thảo trao đổi, thảo luận nội dung liên quan các dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật trật tự an toàn giao thông và Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh động viên công nghiệp do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 6.