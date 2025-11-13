Hà Nội rung lắc nhẹ gần nửa đêm do động đất từ Lào

Gần nửa đêm 12-11, khi nhiều người dân Hà Nội chuẩn bị đi ngủ, tại một số khu vực, bất ngờ cảm nhận rung chấn nhẹ kéo dài chỉ trong khoảnh khắc.

Không ít người cho biết, họ có cảm giác lâng lâng, hơi chóng mặt như say khi nhà cửa ở các chung cư cao tầng rung rung. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện các câu hỏi “có phải động đất hay không?”.

Theo xác nhận của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, vào lúc 23 giờ 26 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 12-11, đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,8 richter tại tọa độ 20,373 độ vĩ Bắc - 104,572 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Vị trí xảy ra động đất theo họa đồ của Viện Các khoa học Trái đất

Tâm chấn được xác định thuộc tỉnh Houaphan (Lào) - cách biên giới Việt Nam tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5km. Cơ quan chuyên môn đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Đại diện Viện Các Khoa học Trái đất cho biết, hiện hệ thống quan trắc vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến dư chấn và tác động lan truyền, đồng thời lưu ý trận động đất chỉ ở mức nhẹ, không gây thiệt hại.

PHÚC HẬU