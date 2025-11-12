Quảng Trị: Ứng cứu kịp thời 8 ngư dân bị nạn trên biển

Tàu cá QB-91138-TS bị sóng đánh chìm khi cách bờ chỉ 500m. 8 ngư dân may mắn được lực lượng Đồn Biên phòng Nhật Lệ cứu sống.

Clip cứu 8 ngư dân bị đắm thuyền

Chiều 12-11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Quảng Ninh, chính quyền địa phương và nhân dân ứng cứu thành công 8 ngư dân gặp nạn khi tàu bị sóng đánh chìm tại cửa biển Nhật Lệ.

Ngư dân được đưa vào bờ an toàn

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, tàu cá QB-91138-TS gồm 8 ngư dân, do anh Hoàng Viết Thành (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Hà Thôn, phường Đồng Hới, Quảng Trị) làm thuyền trưởng, trên đường vào bờ sau chuyến khai thác hải sản thì bất ngờ gặp sóng lớn. tàu bị đánh chìm cách bờ khoảng 500m.

Tàu chìm cách bờ 500m do gặp sóng lớn

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ điều động 8 cán bộ, chiến sĩ và 1 xuồng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng và nhân dân địa phương ứng cứu, đưa 8 ngư dân vào bờ an toàn.

Kéo dây trước dòng chảy cứu ngư dân

MINH PHONG