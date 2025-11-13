Miền Bắc nắng hanh đầu đông, rét đậm xuất hiện sau vài ngày tới

Miền Bắc đang trong chuỗi ngày “dát ánh thu vàng, nắng đẹp đầu đông”. Hôm nay 13-11, thời tiết cả nước khá thuận lợi, nhưng rét đậm và mưa gió có thể xuất hiện sau 2-3 ngày nữa.

Từ 6 giờ sáng nay 13-11, Hà Nội đã bừng nắng vàng sau nhiều ngày mưa phùn, âm u, nồm ẩm trước đó. Theo các chuyên gia khí tượng, sáng nay, không khí lạnh khô tràn xuống giúp miền Bắc có một buổi sáng trong lành đặc trưng của kiểu thời tiết cuối thu - đầu đông.

Hà Nội cuối thu, đầu đông 2025. Ảnh: PHÚC HẬU

Nền nhiệt Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ sớm nay chỉ còn khoảng 20-21 độ C, độ ẩm giảm xuống dưới 65%, gió Đông Bắc thổi nhẹ khiến trời se lạnh nhưng khô ráo. Do không khí lạnh khô nên trời quang mây, nắng xuất hiện từ sáng sớm, tiết trời thu đông càng rõ nét hơn.

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng hanh, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 27-28 độ C, độ ẩm tiếp tục giảm thêm. Do trời miền Bắc quang mây nên vào ban đêm, nền nhiệt bị khuếch tán vào không khí, dẫn đến chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm có thể lên tới 7-10 độ C, dễ gây cảm lạnh và khô da. Các chuyên gia khuyến cáo người dân miền Bắc chú ý giữ ấm khi tập thể dục buổi sáng, đeo khẩu trang khi đi đường vì không khí mùa này hanh khô, dễ ô nhiễm.

Theo các chuyên gia khí tượng, hôm nay, nhìn chung trên khắp cả nước, thời tiết khá thuận lợi. Ở Trung bộ và Tây Nguyên, nắng trải dài trong ngày, trời khô ráo, phù hợp cho hoạt động ngoài trời và sản xuất nông nghiệp. Riêng Nam bộ, buổi sáng nắng nhẹ, nhưng từ chiều đến tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong 2-3 ngày tới, thời tiết ổn định và nắng tiếp tục trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 16-11, miền Bắc và miền Trung sẽ hứng một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Miền Trung có thể xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Còn ở miền Bắc, nhiệt độ từ ngày 16-11 giảm sâu dần. Vào khoảng ngày 18-11, miền Bắc có khả năng xuất hiện rét buốt mạnh nhất từ đầu mùa, nền nhiệt ban đêm ở vùng núi có nơi rét dưới 14 độ C. Đợt mưa lớn ở Trung bộ có thể kéo dài đến 22-11.

PHÚC HẬU