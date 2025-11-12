Ấp Miễu Ba (xã Cần Giờ) thi đua 100% hộ dân xây dựng công trình đúng quy hoạch

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Công tác Mặt trận ấp Miễu Ba (xã Cần Giờ) phát động phong trào thi đua, trong đó nổi bật là cam kết 100% hộ dân xây dựng công trình đúng quy hoạch, có xin phép, không lấn chiếm lòng lề đường.

Sáng 12-11, Ban công tác Mặt trận ấp Miễu Ba (xã Cần Giờ) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông – dân tộc kết đoàn” đợt 4 tại khu dân cư. Tham dự có đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Tạ Quốc Trung tặng cây xanh cho người dân ấp Miễu Ba. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Tại ngày hội, đồng chí Tạ Quốc Trung bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả nổi bật của ấp Miễu Ba, khi 575 hộ dân chung sức xây dựng cộng đồng không còn hộ nghèo, chỉ còn 80 hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99,65%. Đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc với nhiều mô hình sáng tạo được duy trì hiệu quả, trở thành điểm sáng thể hiện tinh thần đổi mới, nghĩa tình, gắn kết cộng đồng.

Đồng chí Tạ Quốc Trung đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự quản của người dân, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trao quà cho hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo. Ảnh: THANH TÂM

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận ấp Miễu Ba cũng phát động 9 nội dung thi đua hướng đến mục tiêu “Khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản”; đăng ký thu gom rác thải, không xả rác ra đường, kênh rạch; 100% hộ dân xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch và có xin phép; không lấn chiếm lòng lề đường...

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025). Các khu phố đăng ký công trình thi đua. Ảnh: BỘI BỘI Tại buổi lễ, 30 khu phố và đoàn thể của phường đăng ký công trình thi đua năm 2026, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như Nghị quyết Đại hội Chi bộ khu phố nhiệm kỳ 2025-2027. Các công trình tiêu biểu được đăng ký gồm sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” và chăm lo đoàn viên công đoàn, góp phần lan tỏa tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” trong toàn phường.

CẨM NƯƠNG - BỘI BỘI