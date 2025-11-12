Cần cho phép đội ngũ công chức đổi mới và chấp nhận rủi ro một cách có kiểm soát

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khuyến nghị cần xây dựng "vùng thử nghiệm an toàn" cho phép đội ngũ công chức đổi mới và chấp nhận rủi ro một cách có kiểm soát.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam

Chiều 12-11 tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021-2025: Chống chịu và bứt phá”.

Tại tọa đàm, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cho rằng, nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, bất chấp những thách thức toàn cầu phải đối mặt. Việt Nam đã có thể biến một số cuộc khủng hoảng và thách thức thành cơ hội. Một lĩnh vực nổi bật trong các thành tựu là tăng trưởng kinh tế - đạt hơn 7% trong giai đoạn này. Một thành tựu khác mà UNDP đặc biệt ghi nhận là Chỉ số phát triển con người (HDI) cao và đang tiếp tục được cải thiện.

Theo quan điểm của UNDP, điều ấn tượng hơn cả nằm ở sự lãnh đạo mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược, giúp Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế. Việt Nam đã có thể vượt qua nhiều thách thức, từ đại dịch Covid-19 đến rủi ro liên quan tới các cuộc khủng hoảng và thích ứng với khủng hoảng khí hậu - một vấn đề lớn mà đất nước đang đối mặt - để vươn lên với tinh thần kiên cường và sức mạnh.

Các chuyên gia dự tọa đàm

Cho rằng hiện nay Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi toàn diện theo hướng kinh tế tuần hoàn, xanh và bao trùm, bà Ramla Khalidi hoan nghênh tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam, và cho rằng Việt Nam cần tiếp tục đặt yếu tố đó làm trọng tâm. “Tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào con người - phát triển con người, phát triển quốc gia và tương lai của đất nước”, bà Ramla Khalidi nêu.

Đưa ra khuyến nghị với Việt Nam, bà Ramla Khalidi nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng từ nay đến năm 2050 - phát thải ròng bằng 0 và tăng trưởng kinh tế 2 con số, Việt Nam sẽ không chỉ phụ thuộc vào nền kinh tế, mà còn dựa trên năng lực quản trị chiến lược vững mạnh, chính phủ hiệu quả. Đặc biệt, trọng tâm là phát triển bền vững, thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế. “Đây là yếu tố then chốt hiện nay. Tầm nhìn đã có, nhưng để hiện thực hóa tầm nhìn đó, cần nâng cao năng lực hoạch định chính sách và chiến lược của Chính phủ”, bà Ramla Khalidi phát biểu.

Nêu góp ý cụ thể, bà Ramla Khalidi cho rằng, Việt Nam cần tập trung đổi mới sáng tạo: làm thế nào để tạo ra các cơ chế khuyến khích đội ngũ công chức, giúp họ tự do và linh hoạt trong đổi mới, dám thử nghiệm những cách làm mới, thậm chí không hoàn toàn theo khuôn mẫu; làm thế nào để xây dựng "vùng thử nghiệm an toàn" cho phép họ đổi mới và chấp nhận rủi ro một cách có kiểm soát. Cùng với đó, Chính phủ cần tăng khả năng phân tích xu hướng và thích ứng linh hoạt với những biến động khi chúng xảy ra.

“Một điều chắc chắn là trong tương lai sẽ tiếp tục xuất hiện các cuộc khủng hoảng và cú sốc mới, đặc biệt là khủng hoảng khí hậu. Vấn đề là làm sao thích ứng hiệu quả, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, để dự báo xu hướng và điều chỉnh chính sách một cách năng động, đồng thời vẫn giữ được tinh thần chăm lo của chính phủ đối với người dân”, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam khuyến nghị.

TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cũng nhìn nhận, nhiệm kỳ 2021-2025 là một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt: nhiệm kỳ mà đất nước chúng ta đã "chống chịu và bứt phá" trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, biến động. Điều ấn tượng là Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt và hiệu quả việc nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn dân, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng cả về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường…

LÂM NGUYÊN