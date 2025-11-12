Vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng: Doanh nghiệp chưa phá bỏ đập ngăn nước các hồ chứa

Sau khoảng 7 ngày được yêu cầu phải tháo cạn và phá bỏ các đập ngăn nước của các hồ chứa trên núi Tân Lai (tỉnh Lâm Đồng), đến nay chủ doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Ngày 12-11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, chủ doanh nghiệp gây ra vụ vỡ hồ chứa nước khiến 4 người bị cuốn trôi vẫn chưa thực hiện xong việc tháo cạn và phá dỡ các đập ngăn hồ chứa nước theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Toàn cảnh khu vực hồ chứa trên núi Tân Lai của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt

Trước đó, ngày 6-11, UBND xã Tuy Phong có công văn khẩn số 387/UBND-VP yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt bơm tháo cạn toàn bộ nước trong các ao, hồ chứa, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu và phá bỏ các đập ngăn sau khi tháo cạn. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu có mưa lớn xảy ra.

Hiện trường hồ chứa nước ở Lâm Đồng bị vỡ khiến khu vực hạ lưu ngập nặng

Như Báo SGGP đã thông tin, khuya 1-11, do mưa lớn kéo dài, 2 hồ chứa nước tại dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt nằm trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) bị vỡ, nước tràn xuống cuốn trôi 4 người, trong đó 3 người được cứu, 1 người tử vong.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, công ty có 6 ao, hồ chứa nước, tất cả đều xây dựng không phép. Tính đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại .

TIẾN THẮNG