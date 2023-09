Hà Nội sắp khởi động xây dựng cầu Vân Phúc vượt sông Hồng

Liên quan vụ việc 12 homestay xây dựng và kinh doanh không phép trên Núi Cấm (An Giang), ngày 20-9, đại diện Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa yêu cầu các sở, ngành và thị xã Tịnh Biên phải có báo cáo, đề xuất hướng xử lý cụ thể trước ngày 25-9.