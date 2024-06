Hà Nội tăng cường phòng chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội và đại diện Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị

Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, trong đó ngày 26-6 làm thủ tục dự thi. Toàn thành phố Hà Nội có gần 109.000 thí sinh đăng ký dự thi; bố trí 196 điểm thi với 4.532 phòng thi. Sở GD-ĐT Hà Nội điều động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, chấm thi.

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, hiện hầu hết các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, phương tiện chu đáo, kỹ lưỡng, chỉ còn một số điểm chưa hoàn thành lắp đặt camera, thiếu tủ đựng bài thi.

Tuy nhiên, các điểm thi này đã cam kết sẽ hoàn thiện các khâu vào ngày 24-6. Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra, đảm bảo tất cả 196 điểm thi hoàn thành các điều kiện, sẵn sàng tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị lãnh đạo các điểm thi chủ động làm việc với Ban chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương về tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; phân luồng giao thông, giải tỏa các điểm ùn tắc. Các điểm thi cũng cần có phương án bảo vệ các phòng thi sát nhà dân; phương án phòng, chống cháy nổ, mưa lũ, mất điện; phương án ứng trực cấp cứu bảo đảm sức khỏe cho thí sinh.

Với kỳ thi có quy mô lớn, kết quả kỳ thi có ý nghĩa quan trọng khi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh, vấn đề phòng, chống các hành vi gian lận được ngành GD-ĐT Hà Nội coi trọng, do đó, hội nghị dành phần lớn thời gian hướng dẫn cách nhận diện, phát hiện và phòng ngừa các hành vi gian lận có thể xảy ra.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi, Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, đề nghị các cán bộ, giáo viên làm việc tại các điểm thi không chủ quan, lơ là. Cán bộ coi thi cần thông tin đề thi là tài liệu bí mật Nhà nước cấp độ “tối mật”, nếu thí sinh cố tình sao chụp, phát tán sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các điểm thi khi phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị để chụp đề thi, cần lập biên bản và thông tin ngay cho lực lượng công an để kịp thời truy xét, ngăn chặn việc phát tán ra bên ngoài.

Công an thành phố Hà Nội cũng đã trực tiếp hướng dẫn các cán bộ coi thi về cách phát hiện những thiết bị công nghệ cao dùng để gian lận thi và cách xử lý. Theo Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội, các hành vi sử dụng thiết bị kỹ thuật và công nghệ để gian lận trong thi cử không chỉ diễn ra với thí sinh mà còn diễn ra với cả giáo viên và phụ huynh. Bên cạnh đó, việc quan sát, nhận biết thái độ, hành vi bất thường của thí sinh cũng cần được các cán bộ coi thi chú trọng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn gian lận.

Ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các đơn vị, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội lưu ý, các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điện, nước, điều hòa, quạt mát tại các phòng thi, dự báo những tình huống có thể phát sinh để chủ động ứng phó. Các điểm thi cần nhắc nhở thí sinh, không để xảy ra gian lận, đặc biệt là mang điện thoại vào phòng thi; chủ động giải pháp ứng phó với tình huống bất thường, bảo đảm thuận lợi nhất cho thí sinh. Các nhà trường có học sinh dự thi cũng cần quan tâm, phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe, không tạo căng thẳng cho các em.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương lưu ý, các điểm thi ghi nhớ nguyên tắc “3 chủ động, 4 đúng, 3 không” khi làm nhiệm vụ (Bộ GD-ĐT chỉ đạo).

Trong đó, 3 chủ động là: chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi; chủ động thông tin báo cáo và xử lý thông tin.

4 đúng là: đúng quy chế, hướng dẫn; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; đúng thời điểm, kịp thời xử lý tình huống bất thường.

3 không là: không chủ quan, lơ là; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không gây căng thẳng quá mức.

PHAN THẢO