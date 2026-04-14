Hà Nội và TPHCM: Khi nào có mưa?

Theo dữ liệu sáng 14-4 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 33 độ C. Trời có mây, không mưa. Trong ngày, nhiệt độ tăng nhanh từ khoảng 30 độ C vào buổi sáng lên 32 độ C vào đầu giờ chiều, sau đó giảm nhẹ về tối và đêm.
Trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động 29-33 độ C, thấp nhất phổ biến 24-26 độ C. Từ khoảng ngày 17-4, khu vực này sẽ có mưa rào và dông, kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Nhiệt độ giảm nhẹ trong những ngày có mưa.
Tại TPHCM, sáng nay nhiều mây, không mưa. Độ ẩm ở mức 89%, gió yếu. Nhiệt độ tăng lên khoảng 33 độ C vào buổi trưa và đầu giờ chiều, trời có nắng.
Theo dữ liệu dự báo trong 10 ngày tới, TPHCM vẫn duy trì nền nhiệt cao, phổ biến 33-35 độ C, thấp nhất 26-27 độ C. Từ nay đến khoảng thứ sáu (17-4), thời tiết chủ yếu nhiều mây, chưa mưa. Từ ngày 19-4, TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào, sau đó duy trì trạng thái đan xen giữa nhiều mây và mưa trong những ngày tiếp theo.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định: nắng nóng ở khu vực Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16-4. Tuy nhiên, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Trung bộ, từ ngày 17-4 có khả năng dịu dần.
Bảng nhiệt độ thực đo ngày 13-4, cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia:
|Địa phương
|Trạm đo
|Độ C
|Lai Châu
|Mường Tè
|40
|Điện Biên
|Mường Lay
|38,3
|Sơn La
|Yên Châu
|38,7
|Nghệ An
|Quỳ Châu
|40,1
|Tương Dương
|39,5
|Quỳ Hợp
|40,4
|Tây Hiếu
|39,1
|Con Cuông
|38,4
|Đô Lương
|38,9
|Hà Tĩnh
|Hương Sơn
|40,2
|Hương Khê
|41,1
|Quảng Trị
|Tuyên Hóa
|40,4
|Đông Hà
|40,3
|Huế
|Huế
|38,3
|Nam Đông
|38,8
|Đà Nẵng
|Trà My
|38,1
|Quảng Ngãi
|Ba Tơ
|38,1
|Đắk Lắk
|Sơn Hòa
|38,7