Hà Nội và TPHCM: Khi nào có mưa?

Hà Nội tăng nhiệt gần 1 tuần qua, dự báo cuối tuần này có mưa trở lại. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo dữ liệu sáng 14-4 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 33 độ C. Trời có mây, không mưa. Trong ngày, nhiệt độ tăng nhanh từ khoảng 30 độ C vào buổi sáng lên 32 độ C vào đầu giờ chiều, sau đó giảm nhẹ về tối và đêm.

Trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động 29-33 độ C, thấp nhất phổ biến 24-26 độ C. Từ khoảng ngày 17-4, khu vực này sẽ có mưa rào và dông, kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Nhiệt độ giảm nhẹ trong những ngày có mưa.

Tại TPHCM, sáng nay nhiều mây, không mưa. Độ ẩm ở mức 89%, gió yếu. Nhiệt độ tăng lên khoảng 33 độ C vào buổi trưa và đầu giờ chiều, trời có nắng.

Theo dữ liệu dự báo trong 10 ngày tới, TPHCM vẫn duy trì nền nhiệt cao, phổ biến 33-35 độ C, thấp nhất 26-27 độ C. Từ nay đến khoảng thứ sáu (17-4), thời tiết chủ yếu nhiều mây, chưa mưa. Từ ngày 19-4, TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào, sau đó duy trì trạng thái đan xen giữa nhiều mây và mưa trong những ngày tiếp theo.

Nhiệt độ TPHCM 10 ngày tới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định: nắng nóng ở khu vực Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16-4. Tuy nhiên, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Trung bộ, từ ngày 17-4 có khả năng dịu dần.

Bảng nhiệt độ thực đo ngày 13-4, cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia:

Địa phương Trạm đo Độ C Lai Châu Mường Tè 40 Điện Biên Mường Lay 38,3 Sơn La Yên Châu 38,7 Nghệ An Quỳ Châu 40,1 Tương Dương 39,5 Quỳ Hợp 40,4 Tây Hiếu 39,1 Con Cuông 38,4 Đô Lương 38,9 Hà Tĩnh Hương Sơn 40,2 Hương Khê 41,1 Quảng Trị Tuyên Hóa 40,4 Đông Hà 40,3 Huế Huế 38,3 Nam Đông 38,8 Đà Nẵng Trà My 38,1 Quảng Ngãi Ba Tơ 38,1 Đắk Lắk Sơn Hòa 38,7

