Triệt phá 2 điểm khai thác cát trái phép, tạm giữ 39 người

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Ban Chuyên án 1225K đã đồng loạt đột kích, triệt phá 2 điểm khai thác cát trái phép có quy mô lớn trên địa bàn, tạm giữ 39 người liên quan.

Ngày 26-12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng đồng loạt kiểm tra, triệt phá 2 điểm khai thác cát trái phép có quy mô lớn, tạm giữ 39 người cùng tang vật tại địa bàn xã Bình An và xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai).

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 25-12, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Ban Chuyên án 1225K đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, đồng loạt đột kích, kiểm tra 2 điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn tại thôn Phú Lạc (xã Bình An) và thôn Vĩnh Lộc (xã Tây Sơn).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 11 xe ben, 4 máy đào, 3 ô tô con cùng nhiều phương tiện, công cụ, thiết bị khác. Quá trình truy xét, lực lượng công an đã tạm giữ 39 người liên quan, cùng khoảng 410m³ cát và nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra.

Ban Chuyên án đột kích hiện trường, bắt quả tang các đối tượng, máy móc khai thác khoáng sản trái phép

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung khám xét nơi ở, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến 2 điểm khai thác cát trái phép nêu trên.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ vụ việc

Các tang vật bắt quả tang tại hiện trường

NGỌC OAI