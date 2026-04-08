Ngày 8-4, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 3-4 đến nay, tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng đã xuất hiện 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Đây là ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Video: Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đầu tiên năm 2026

Theo đó, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đầu tiên là N.T.L.A. (sinh năm 1998, trú tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng). Trước đó, ngày 3-4, bệnh nhân sốt cao trên 38 độ C, kèm theo đau đầu dữ dội, chán ăn, đau cơ, đau khớp, đau nhức hai hố mắt...

Giám đốc CDC tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tại bệnh viện

Bệnh nhân sau đó đến cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phường Sông Trí khám, làm test nhanh sốt xuất huyết Dengue cho kết quả dương tính với NS1Ag.

Đến ngày 7-4, tại tổ dân phố Hợp Tiến tiếp tục ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue, có kết quả dương tính với NS1Ag.

Hiện, 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo CDC tỉnh Hà Tĩnh giám sát bọ gậy tại khu vực có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc sốt xuất huyết, lãnh đạo CDC tỉnh Hà Tĩnh và khoa chuyên môn đã trực tiếp có mặt tại địa bàn, phối hợp với Trạm Y tế phường Vũng Áng, chính quyền địa phương triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch nhằm không để dịch lây lan diện rộng.

Cán bộ chuyên môn CDC tỉnh Hà Tĩnh lấy máu xét nghiệm bệnh nhân tại bệnh viện

Cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Hiện ngành y tế và chính quyền địa phương đang tập trung toàn lực để khoanh vùng, không để dịch lan rộng; đồng thời, thực hiện tốt công tác thu dung, khám và điều trị cho các bệnh nhân.

Cán bộ chuyên môn phun thuốc diệt muỗi tại các hộ dân trong bán kính 200m tính từ nhà bệnh nhân

