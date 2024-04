Hạ viện Mỹ phê chuẩn gia hạn chương trình do thám FISA

Với 273 phiếu thuận và 147 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn việc gia hạn Điều khoản 702 của Đạo luật Do thám tình báo nước ngoài (FISA) - chương trình do thám được đánh giá là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, dự kiến hết hạn vào ngày 19-4 tới.