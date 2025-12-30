Hai bệnh viện phối hợp phẫu thuật thành công ca đa chấn thương nghiêm trọng

Ngày 30-12, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phối hợp với Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TPHCM) phẫu thuật thành công một ca đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông, bảo đảm chức năng vận động lâu dài cho bệnh nhân.

Hai bệnh viện phối hợp thực hiện ca phẫu thuật đa chấn thương nghiêm trọng

Nam bệnh nhân N.T.T. (sinh năm 2001, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM) nhập viện ngày 28-12 trong tình trạng đa chấn thương nặng, gãy xương đùi phải, gãy xương đòn trái và nhiều tổn thương phức tạp vùng cổ tay phải như: gãy mỏm trâm trụ, mỏm trâm quay, gãy xương thuyền và gãy nhiều mảnh nhỏ xương tháp. Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh khó, cần phẫu thuật chuyên sâu và phối hợp liên chuyên khoa.

Để bảo đảm hiệu quả điều trị, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã mời các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Nhân Dân Gia Định trực tiếp tham gia hội chẩn và phẫu thuật. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, BS.CKII. Nguyễn Lê Minh Thống, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Bác sĩ phẫu thuật chính) đã cùng các bác sĩ của khoa Ngoại tổng hợp, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu xây dựng phương án can thiệp tối ưu.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công với sự phối hợp của 2 bệnh viện

BS.CKII Nguyễn Lê Minh Thống cho biết: “Đây là trường hợp đa chấn thương với nhiều tổn thương xương phức tạp, đặc biệt ở vùng cổ tay, đòi hỏi xử trí chính xác để đảm bảo phục hồi chức năng vận động lâu dài”.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, ca phẫu thuật diễn ra thành công, các tổn thương xương được xử lý đúng giải phẫu, bảo đảm chức năng vận động. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc, theo dõi hậu phẫu, sức khỏe ổn định và tiên lượng phục hồi tốt.

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa khẳng định hiệu quả phối hợp chuyên môn giữa tuyến trên và cơ sở, cũng như năng lực hội chẩn, xử lý các ca bệnh phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân địa phương.

KHÁNH CHI