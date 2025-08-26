Hai công nhân tử vong trong lúc nạo vét cống ở Đà Nẵng

Trong lúc nạo vét cống, 2 công nhân tại TP Đà Nẵng không may bị mắc kẹt và tử vong.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 10 ngày 26-8, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo có 2 công nhân nạo vét cống bị mắc kẹt và tử vong dưới cống tại ngã ba Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Duy Trinh.

Ngay sau đó, Trung tâm chỉ huy đã điều động các đơn vị xuất 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã tiến hành trinh sát vụ việc, xác định vị trí 2 nạn nhân bị mắc kẹt. Tuy nhiên, cả 2 đã tử vong trước khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Các cán bộ chiến sĩ đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu, sau khoảng 10 phút, lực lượng đã đưa 2 nạn nhân ra khỏi cống và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA