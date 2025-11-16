Hai hồ Sông Hỏa và Sông Ray (TPHCM) đồng loạt xả lũ

Hồ Sông Ray dự kiến xả lũ trong 10 ngày tiếp theo

Sáng 16-11, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TPHCM cho biết, hai hồ chứa Sông Hỏa và Sông Ray sẽ xả lũ trong 10 ngày liên tiếp để bảo đảm an toàn cho công trình trước tình hình mưa lớn kéo dài.

Thời gian vận hành dự kiến bắt đầu từ 8 giờ ngày 16-11 và kéo dài đến 8 giờ ngày 26-11.

Trước đó, mực nước tại cả hai hồ đã tăng nhanh. Ghi nhận vào ngày 13-11 cho thấy hồ Sông Hỏa đạt cao trình 24,85 m, trong khi hồ Sông Ray vượt lên mức 72,82 m, dù hồ này vẫn đang trong giai đoạn xả lũ đợt hai.

Áp lực nước lớn khiến việc tiếp tục xả là yêu cầu bắt buộc nhằm giảm tải cho thân đập và đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Việc mở cửa xả dự báo sẽ tác động đáng kể đến đời sống và sản xuất của người dân dọc hai con sông chảy qua các xã Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Xuân Sơn, Hòa Hội, Bàu Lâm, Đất Đỏ và Phước Hải.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tạm ngưng các hoạt động khai thác thủy sản như đánh bắt cá, hạn chế tiếp cận khu vực ven sông để tránh nguy hiểm do dòng chảy mạnh và mực nước có thể dâng bất ngờ.

Người dân cũng được đề nghị chủ động bảo vệ tài sản và khu vực sản xuất trong suốt thời gian xả lũ.

Là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dòng chảy của cả 2 hồ, xã Hồ Tràm đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường cảnh báo cho người dân sống gần sông, vùng thấp trũng. Song song đó, các lực lượng tại xã đang khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng của những ngày trước và hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan Khơi dậy sức dân, thúc đẩy phát triển từ cơ sở

TRÚC GIANG