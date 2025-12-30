Cấp cứu thành công cho du khách tại Côn Đảo

Những ngày cuối năm 2025, Trung tâm Y tế Quân Dân y Côn Đảo liên tục tiếp nhận và xử trí thành công nhiều ca cấp cứu ngoại khoa nặng cho du khách.

Các bác sĩ luân phiên đợt 5 đã phối hợp với đội ngũ tại chỗ của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp

Ngày 29-12, trung tâm tiếp nhận một du khách bị viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ, kèm thoát vị rốn, trên nền tiền căn nhiều cơn đau quặn mật.

Sau thăm khám và hội chẩn, ê-kíp tại chỗ cùng bác sĩ chuyên khoa ngoại luân phiên công tác đã quyết định phẫu thuật nội soi kịp thời. Trong mổ ghi nhận túi mật căng to, thành dày, sỏi kẹt cổ túi mật (hội chứng Mirizzi). Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân ổn định sau mổ.

Trước đó, đêm 26-12, một du khách nam (SN 1983) bị tai nạn trên thuyền, chấn thương nặng cẳng chân trái, có nguy cơ chèn ép khoang và tổn thương mạch máu. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, phẫu thuật cấp cứu trong đêm. Sau mổ, tuần hoàn bàn chân được phục hồi, tình trạng người bệnh ổn định.

Theo Sở Y tế, việc triển khai Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đã giúp người dân và du khách tại khu vực biển đảo, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng, hạn chế ảnh hưởng của điều kiện địa lý trong công tác chăm sóc sức khỏe. Ngành y tế đề nghị các bệnh viện tiếp tục cử bác sĩ tham gia chương trình luân phiên công tác tại Côn Đảo trong năm 2026.

KHÁNH CHI