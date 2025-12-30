Sức sống cơ sở

Xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp

Chiều 30-12, tại UBND xã Tân Vĩnh Lộc, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Doanh nghiệp xã Tân Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: THANH HIỀN
Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: THANH HIỀN

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Tân Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030 với 27 thành viên. Ông Lê Xuân Hoàng được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tân Vĩnh Lộc.

Ông Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tân Vĩnh Lộc phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Lê Xuân Hoàng cho biết, hiện nay, xã Tân Vĩnh Lộc có 4.704 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã tạo công ăn việc làm cho hơn 50.000 người, hàng năm đóng góp đáng kể vào nguồn ngân sách của nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND Xã Tân Vĩnh Lộc phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND Xã Tân Vĩnh Lộc chia sẻ, khi thành lập Hội Doanh nghiệp xã, địa phương mong muốn tạo không gian trao đổi thân mật, cởi mở giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

“Chúng tôi quan niệm rằng, sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự phát triển của địa phương. Vì vậy, UBND xã sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã sẽ tăng cường đối thoại, gặp mặt định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp, hộ sản xuất đang gặp phải. Cùng với đó, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại – dịch vụ và các ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển của xã”, ông Nguyễn Thành Nhân nhấn mạnh.

