Khơi dậy sức dân, thúc đẩy phát triển từ cơ sở

Tối 15-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 16, phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Dự và chủ trì chương trình có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh tặng quà đến Ban Công tác Mặt trận khu phố 16 (phường Tam Thắng)

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh biểu dương nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân khu phố trong củng cố khối đại đoàn kết và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Các đại biểu tham dự n gày hội Đại đoàn kết dân tộc khu phố 16

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh thông tin một số kết quả nổi bật của TPHCM sau sắp xếp đơn vị chính.

Theo đó, thành phố có diện tích hơn 6.772km², dân số 13,6 triệu người, lực lượng lao động hơn 7,28 triệu người.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại n gày hội Đại đoàn kết dân tộc khu phố 16

GRDP hợp nhất của thành phố ước đạt 3,03 triệu tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người năm 2025 khoảng 220 triệu đồng.

Thành phố thu ngân sách 10 tháng năm 2025 vượt 510.000 tỷ đồng, tăng gần 20%; riêng 4 tháng sau hợp nhất tăng 39%.



Lãnh đạo Đảng ủy phường Tam Thắng khen thưởng 4 gia đình văn hóa tiêu biểu

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh kêu gọi Ban Công tác Mặt trận khu phố 16 và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng khu phố văn minh, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và phường Tam Thắng, khu phố 16 đã trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; UBND phường Tam Thắng khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu…

Tin liên quan Phường Bà Rịa (TPHCM) ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ hơn 1,1 tỷ đồng

TRÚC GIANG