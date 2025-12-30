Xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Phước Nguyên

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị một nữ sinh khác đánh liên tiếp. Sự việc được xác định xảy ra tại khu vực Nhà thi đấu Bà Rịa (phường Bà Rịa, TPHCM).

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Võ Hoàng Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Bà Rịa, cho biết UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh. Kết quả xác định, hai nữ sinh trong clip đều là học sinh Trường THCS Phước Nguyên.

Theo xác minh, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, em H.N.T.V. (lớp 8) hẹn gặp em N.N.T.K. (lớp 6) để nói chuyện, sau đó xảy ra hành vi bạo lực. Một số học sinh khác đã chứng kiến, quay clip và lan truyền trên mạng xã hội.

Thầy Nghiêm Xuân Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Nguyên, cho biết nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng kỷ luật với sự tham dự của các bên liên quan để xem xét, xử lý vụ việc theo nguyên tắc “giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh”.

Cụ thể, đối với em H.N.T.V., học sinh trực tiếp thực hiện hành vi bạo lực, nhà trường áp dụng hình thức phê bình trước Hội đồng kỷ luật, yêu cầu viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm; đồng thời phân công giáo viên theo dõi, hỗ trợ quá trình rèn luyện.

Đối với các học sinh chứng kiến, quay và lan truyền clip được nhắc nhở, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết báo cáo kịp thời khi phát hiện vụ việc tương tự.

Riêng em N.N.T.K., nạn nhân trong vụ việc, nhà trường đã thăm hỏi, tư vấn tâm lý. Hiện sức khỏe em ổn định và đã đi học trở lại.

KHÁNH CHI