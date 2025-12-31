Phường Bà Rịa (TPHCM) đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ

Phường Bà Rịa đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng hiện đại để trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại - dịch vụ ở phía Đông TPHCM.

Khung cảnh nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu Khu phố đêm Bà Rịa. Ảnh: QUANG VŨ

Đa dạng, hiện đại và văn minh

Phường Bà Rịa có nhiều trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 51, 55, 56, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ĐT 996B, ĐT 993, ĐT 995B… là cơ sở khá thuận lợi để kết nối và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics…

Siêu thị GO Bà Rịa được đầu tư khang trang, hiện đại. Ảnh: QUANG VŨ

Những năm gần đây, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thương mại trên địa bàn phường Bà Rịa được đầu tư, nâng cấp khá mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ của địa phương theo hướng văn minh, hiện đại.

Ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM nhận định, Bà Rịa có thể kết nối dễ dàng với các khu vực Vũng Tàu, Phú Mỹ, Long Hải, Hồ Tràm, Long Sơn, Châu Đức… nên tiềm năng trở thành trung tâm cung ứng dịch vụ tổng hợp cho khu vực phía Đông TPHCM và vùng phụ cận là khả thi.

Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.op Mart Bà Rịa. Ảnh: QUANG VŨ

Cụ thể, chợ Bà Rịa với vị trí thuận lợi, là trung tâm thương mại quan trọng của phường cũng như trong khu vực, có vai trò cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, thu hút rất đông du khách ghé tham quan, mua sắm. Quy mô chợ tương đối lớn với nhiều ngành hàng như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, quần áo - thời trang, hàng gia dụng, nông sản - đặc sản địa phương...

Trên địa bàn phường còn có sự “góp mặt” của Siêu thị Co.opmart và Trung tâm thương mại GO.

Quốc lộ 56 qua địa bàn phường Bà Rịa rất thuận lợi cho kết nối giao thương. Ảnh: QUANG VŨ

Khu phố đêm Bà Rịa hình thành cách đây hơn 1 năm cũng là mô hình thương mại - dịch vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của phường. Hạ tầng cơ sở của khu vực phố đêm được đầu tư khá đồng bộ với hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, lối đi bộ cho khách tham quan, hệ thống kiot đảm bảo điều kiện kinh doanh ban đêm, kể cả khu vực sân khấu được thiết kế riêng để tổ chức các hoạt động văn nghệ hàng tuần.

Thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế

Theo ông Lê Minh Quang, Trưởng phòng kinh tế hạ tầng đô thị phường Bà Rịa, trên địa bàn phường hiện có 550/659 DN hoạt động trong ngành dịch vụ, chiếm 83,5% tổng số doanh nghiệp tại địa phương. Số cơ sở kinh doanh hoạt động trong ngành dịch vụ cũng chiếm tỷ trọng cao trên tổng số cơ sở kinh doanh với 5.490/5.662 cơ sở, đạt tỷ lệ 97%. “Từ ngày 1-7-2025 đến nay, số cơ sở thương mại - dịch vụ thành lập mới là 93/99 cơ sở, đạt 93,9% so với kế hoạch đề ra và chiếm 92,1% tổng số cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp thành lập mới. Điều này cho thấy, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm phần lớn trong tổng giá trị sản phẩm của phường”, ông Quang nhấn mạnh.

Người dân, du khách tham quan, mua sắm tại khu phố đêm Bà Rịa. Ảnh: QUANG VŨ

Phường Bà Rịa đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm dịch vụ hiện đại, năng động, sáng tạo và bền vững trên các lĩnh vực: thương mại, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, nhà ở. Phường Bà Rịa cũng phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành thương mại hàng năm đạt trung bình 10-12%. Tỷ trọng đóng góp của thương mại, dịch vụ vào tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường đạt trên 90%.

Một gia đình trẻ đến vui chơi, giải trí tại Quảng trường 30-4, phường Bà Rịa Ảnh: QUANG VŨ

Để đạt được mục tiêu trên, phường Bà Rịa sẽ phát triển thương mại, dịch vụ, tái cơ cấu các ngành nghề theo hướng dịch vụ chất lượng cao, hiện đại gắn với chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn; Hoàn thiện quy hoạch đô thị và phát triển, hiện đại hoá hạ tầng thương mại - dịch vụ…

QUANG VŨ