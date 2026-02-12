Chăm lo tết cho 600 công nhân môi trường tại Đà Nẵng

Ngày 12-2, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Trung tâm Báo chí TPHCM và Công ty CP Xây dựng Coteccons tổ chức chương trình “Xây Tết 2026” cho 600 công nhân môi trường tại Đà Nẵng.

Công nhân được trao tặng quà tết tại chương trình “Xây Tết 2026”

Chương trình có chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, nhằm lan tỏa nét đẹp lao động, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với lực lượng công nhân đang trực tiếp bảo đảm môi trường sống, an toàn và sự vận hành bền vững của đô thị.

Thăm khám sức khỏe cho công nhân tại chương trình “Xây Tết 2026”

Tại chương trình, công nhân được trao tặng quà tết và tham gia nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, thăm khám sức khỏe; đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua các trò chơi trải nghiệm.

Ông Phan Thái Sơn, Quyền Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại miền Trung - Tây Nguyên phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Thái Sơn, Quyền Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại miền Trung - Tây Nguyên cho biết, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Báo Nhân Dân luôn chú trọng các hoạt động xã hội nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Xây Tết 2026"

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao chương trình được tổ chức gắn với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và tuyên truyền về an toàn lao động.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình

Năm 2026, chương trình "Xây Tết" đã triển khai tại gần 20 tỉnh, thành phố, chăm lo cho hơn 33.000 công nhân với hơn 40.000 phần quà.

PHẠM NGA