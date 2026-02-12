Chuyến bay đặc biệt chở công nhân về quê đón tết

Ngày 12-2, tại nhà ga T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), 550 đoàn viên, người lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn đã về quê sum họp cùng gia đình trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”.

Người lao động trong niềm vui về quê đón tết trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức. Trong số 550 vé máy bay, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 vé, Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé. Tất cả hành khách tham gia chuyến bay đặc biệt này còn nhận được phần quà trị giá 300.000 đồng/người.

Ngoài ra, trong dịp tết năm nay, LĐLĐ TPHCM cũng hỗ trợ 500 vé máy bay cho người lao động về quê đón tết cùng gia đình.

Theo đó, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” có tổng cộng 5 chuyến bay, gồm 2 chuyến về Hà Nội, 2 chuyến về Nghệ An và 1 chuyến về TP Huế.

"Chuyến bay Công đoàn" khởi hành ngày 12-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ tiễn công nhân, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ, những chuyến bay công đoàn thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động. Chuyến bay cuối năm giúp người lao động được về quê nhanh hơn, thoải mái hơn và sớm được gặp người thân trong gia đình.

Người lao động trong niềm vui về quê đón tết trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người lao động trong niềm vui về quê đón tết trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trên các chuyến bay đặc biệt dịp tết năm nay, nhiều hành khách là công nhân ưu tú, có nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và có người 10 năm chưa về đoàn tụ cùng gia đình dịp tết.

Người lao động trong niềm vui về quê đón tết trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thăm hỏi công nhân trước chuyến bay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Xúc động khi được hỗ trợ về quê trên “Chuyến bay Công đoàn” sau 10 năm đón tết xa quê, anh Đặng Văn Nam (55 tuổi) công nhân may tại tỉnh Đồng Nai cho biết mấy ngày qua anh luôn ngóng chờ đến ngày được về quê, được hòa mình vào hương vị tết quê nhà.

Người lao động trong niềm vui về quê đón tết trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Tôi sắp được đón tết ở quê rồi, lại còn được đi máy bay, có mơ cũng không dám nghĩ đến. Đây là chuyến bay đặc biệt trong đời tôi”, anh Đặng Văn Nam bồi hồi.

Người lao động trong niềm vui về quê đón tết trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người lao động trong niềm vui về quê đón tết trên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gia đình chị Nguyễn Thị Thi Thi, Công ty TKG Taekwang Vina, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (phường Trấn Biên, Đồng Nai) trên chuyến bay về quê ngày 12-2. Ảnh: THI KIÊN

Trên chuyến bay đưa công nhân về quê đón tết, ngày 12-2. Ảnh: THI KIÊN

THÁI PHƯƠNG