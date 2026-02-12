Bồi dưỡng kỹ năng cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 12-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ người lần đầu ứng cử ĐBQH có thêm kiến thức khái quát về Quốc hội, quy trình bầu cử ĐBQH; kỹ năng về xây dựng, trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH và kỹ năng giao tiếp với cơ quan báo chí, truyền thông trong vận động bầu cử.

Trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và đại biểu chuyên trách ở Trung ương. Hội nghị tại Hà Nội tiếp nối hội nghị đã tổ chức tại TPHCM, thể hiện sự chuẩn bị chủ động, bài bản và có trách nhiệm đối với chất lượng ĐBQH khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, toàn thể cử tri cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn của toàn dân, ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong không khí đầu xuân và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, thời khắc của khởi đầu và kỳ vọng, nhân dân gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ mới của các cơ quan dân cử - nhiệm kỳ của trách nhiệm, hành động và khát vọng phát triển.

“Chất lượng hoạt động của nhiệm kỳ mới phụ thuộc trước hết vào chất lượng đội ngũ đại biểu. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tham gia ứng cử, ứng cử viên nữ và người dân tộc thiểu số, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đại biểu dự hội nghị

Sau hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi ứng cử viên chủ động xây dựng cho mình một chương trình hành động thực sự thuyết phục, hiệu quả và khả thi; thể hiện cam kết chính trị và đạo đức của người đại diện trước nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các ứng cử viên phải thực hiện vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính dân chủ, công khai, bình đẳng.

Tin liên quan Danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu của từng tỉnh, thành

ANH PHƯƠNG