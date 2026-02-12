TPHCM trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chăm lo tết

Sáng 12-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết và tặng quà tại tỉnh Đồng Nai

Tiếp đoàn lãnh đạo TPHCM, về phía tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Tại buổi đến thăm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Đồng Nai và TPHCM là hai địa phương thuộc vùng Đông Nam bộ có bề dày truyền thống đoàn kết, gắn bó và là vùng đất lịch sử hào hùng. Trong phát triển kinh tế, hai địa phương thuộc nhóm đầu khu vực phía Nam và cả nước, có đóng góp không nhỏ cho kinh tế quốc gia. Đặc biệt, thời gian gần đây, TPHCM và Đồng Nai có sự gắn kết chặt chẽ trong đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được gửi lời chúc tới Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của tỉnh Đồng Nai năm mới luôn luôn phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đi đầu trong phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trung ương giao. Đồng thời, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hai địa phương luôn bền chặt và hiệu quả, cùng nhau phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được đã giúp đỡ tỉnh Đồng Nai đạt được tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025, có kết quả thu ngân sách hết sức ấn tượng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu đáp từ và gửi lời cảm ơn tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chia sẻ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai bày tỏ lòng biết ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã quan tâm, động viên, giúp tỉnh ngày càng phát triển; chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM năm 2026 và xuyên suốt nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiều thắng lợi, tiếp tục khẳng định là vai trò đầu tàu kinh tế, chính trị, trung tâm dẫn dắt cả vùng Đông Nam bộ và cả nước cùng phát triển.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ TPHCM đã trao hỗ trợ tỉnh Đồng Nai kinh phí 500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, kinh phí thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 400 triệu đồng và thăm, tặng quà tết cho con nuôi đồn biên phòng, các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” là 100 triệu đồng.

PHÚ NGÂN