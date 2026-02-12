Phà Đình Khao điều thêm phà 200 tấn, đảm bảo thông suốt dịp tết

Việc tăng cường phà tải trọng lớn giúp nâng cao khả năng giải tỏa phương tiện nhanh, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ cục bộ tại hai đầu bến trong những khung giờ cao điểm.

Trước dự báo lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong những ngày cận tết tại phà Đình Khao (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), ngày 12-2, ông Đoàn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cụm phà Vàm Cống cho biết, đơn vị đã hoàn thiện phương án tổ chức giao thông và thu tiền dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Đình Khao, chủ động ứng phó tình huống lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự báo lượng phương tiện sẽ tăng cao trong những ngày giáp tết

Theo ông Đoàn Minh Tuấn, vào các ngày cao điểm như 26, 27, 28, 29 tháng Chạp và mùng 4, mùng 5 Tết, lượng phương tiện qua phà dự kiến tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Hiện trung bình mỗi ngày đêm, bến phà Đình Khao phục vụ trên 3.000 lượt ô tô và khoảng 10.000 lượt xe máy các loại.

Trước tình hình trên, bến phà Đình Khao bố trí tổng cộng 6 phà, gồm 2 phà tải trọng 200 tấn và 4 phà tải trọng 100 tấn. Phương án vận hành thường xuyên là duy trì 2 phà 200 tấn và 3 phà 100 tấn hoạt động liên tục, bảo đảm năng lực vận chuyển cao nhất. Một phà 100 tấn được bố trí dự phòng tại chỗ.

Trong ngày 25 tháng Chạp, xe ô tô tải qua phà khá đông, do nhu cầu vận chuyển hàng hóa

Để chủ động ứng phó khi lưu lượng phương tiện tăng cao, đơn vị đã điều động thêm 1 phà 200 tấn về bến Đình Khao, sẵn sàng tăng cường khai thác khi cần thiết. Việc tăng cường phà tải trọng lớn giúp nâng cao khả năng giải tỏa phương tiện nhanh, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ cục bộ tại hai đầu bến trong những khung giờ cao điểm.

Song song với tăng cường phương tiện, đơn vị bố trí thêm thuyền viên, nhân viên phục vụ; phân công ca trực hợp lý, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục. Công tác thu tiền dịch vụ sử dụng phà được siết chặt, tăng cường nhân sự bán vé, soát vé tại hai bờ; bổ sung máy in vé, máy soát vé dự phòng, thực hiện thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch, phòng chống thất thu.

“Chúng tôi chủ động mọi phương án để đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết”, ông Đoàn Minh Tuấn nhấn mạnh.

TÍN HUY