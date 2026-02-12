Xã hội

Người dân và các em nhỏ xã đảo Thạnh An vui mừng nhận quà tết

Đoàn trao 300 phần quà đến tay từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã đảo Thạnh An (TPHCM).

Ngày 12-2, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đại diện lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất tại xã Thạnh An nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Người dân và các em nhỏ xã đảo Thạnh An vui mừng nhận quà tết. Thực hiện: VĂN MINH

Từ sáng sớm, hơn 300 hộ đã đến hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thạnh An chờ nhận quà tết.

DSC_4877.jpeg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí trong đoàn trao quà tết đến bà con xã Thạnh An. Ảnh: VĂN MINH

Từng chiếc túi quà tết được trao tận tay mọi người, gửi gắm niềm động viên, lời chúc có một cái tết đầm ấm, vui tươi.

DSC_4820.jpeg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết đến bà con xã Thạnh An. Ảnh: VĂN MINH

Những phần quà này được trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Trung ương. Mỗi phần quà trị giá 2,3 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng).

DSC_4772.jpeg
Bà con xã Thạnh An đến nhận quà tết. Ảnh: VĂN MINH

Cầm túi quà trên tay, chị Lý Thị Kim Vàng (ngụ xã Thạnh An) không giấu được xúc động. Gia đình chị thuộc diện khó khăn, chồng phải đi làm thuê ở xa. Chị ở nhà bán vé số dạo, vừa mưu sinh vừa chăm sóc hai con đang tuổi ăn, tuổi học.

DSC_4962.jpeg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết đến các cháu học sinh ở xã Thạnh An. Ảnh: VĂN MINH
DSC_4976.jpeg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác trao quà tết đến các cháu học sinh ở xã Thạnh An. Ảnh: VĂN MINH

Em Trần Minh Luân (học sinh lớp 9) chia sẻ, cha mẹ em đi làm công nhân ở xa, mỗi tháng chỉ về thăm 3 anh em một lần. Giữ túi quà tết trong tay, Luân nói em sẽ mang về nhà để “có cái ăn tết”, còn số tiền sẽ dành dụm mua thêm đồ dùng học tập.

DSC_5103.jpeg
DSC_5093.jpeg
Người dân xã Thạnh An vui mừng nhận được quà tết. Ảnh: VĂN MINH

Có 4 đứa con trai nhưng cả 4 đứa đều đi biển mưu sinh, bà Võ Thị Hòa (xã Thạnh An) cho biết, một mình bà ở nhà buôn bán quà vặt cho học sinh. Những phần quà này với bà con xã đảo rất ý nghĩa, “ấm áp nghĩa tình”.

Bà gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM đã quan tâm chăm lo để bà con xã đảo “nhà nào cũng có tết”, đầm ấm hơn, yên tâm hơn.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các đại biểu trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Thạnh An).

VĂN MINH

