Tối nay 12-2, TPHCM sẽ khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ

Sau hơn 3 tháng thi công khẩn trương, tối nay 12-2, công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (TPHCM) sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 1.

Phối cảnh không gian trung tâm công viên số 1 Lý Thái Tổ hoàn thiện, với biểu tượng “Giọt nước” là điểm nhấn

Theo kế hoạch, tham dự Lễ khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ có lãnh đạo Chính phủ, TPHCM, các sở, ngành. Cùng với nghi thức khánh thành, buổi lễ sẽ có nghi thức dâng hoa và thắp nến tưởng niệm người dân đã mất vì dịch Covid-19.

Công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ vào trưa 12-2. Ảnh: TN

Trước đó, vào tháng 10-2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã định hướng khu đất này chỉnh trang thành công viên đa năng, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vừa là nơi đặt tượng đài tưởng niệm người dân TPHCM đã mất trong đại dịch Covid-19.

Đầu tháng 11-2025, sau khi được TPHCM bàn giao mặt bằng, đơn vị tài trợ đã triển khai dọn dẹp, cải tạo không gian để xây dựng công viên và đài tưởng niệm.

Ngày 2-2-2026, các đơn vị thi công đã hoàn tất việc lắp đặt tượng đài “Giọt nước” - biểu tượng trung tâm của công viên tại vị trí hồ nước của quảng trường chính.

Tượng đài “Giọt nước” được đặt vào vị trí khu vực trung tâm quảng trường công viên số 1 Lý Thái Tổ, sáng 2-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Biểu tượng được chế tác bằng inox gương, cao khoảng 6m, chu vi 13m, có bề mặt phản chiếu không gian xung quanh. Kết cấu rỗng bên trong được tính toán để khi ánh sáng tự nhiên chiếu qua, người xem có thể thấy hình trái tim hiện lên trong lòng giọt nước - biểu tượng cho sự sẻ chia, mất mát và hồi sinh.

Lối vào công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: TN

Cùng với việc lắp đặt khối tượng, các hạng mục bậc đá, hệ thống kỹ thuật và không gian xung quanh cũng được hoàn thiện.

THANH HIỀN