Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết lực lượng vũ trang và gia đình chính sách

Sáng 12-2, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình người có công trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh thăm, chúc tết, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) và Hải đoàn Biên phòng 18.

Đoàn thăm, chúc Tết Lữ đoàn 171

Tại các đơn vị, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống khai thác IUU.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh thăm, chúc tết, Hải đoàn Biên phòng 18

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị năm mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần để người dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên.

Đoàn thăm, chúc tết Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu

* Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Long (xã Xuyên Mộc), thương binh 91%; ông Mai Xuân Tý (xã Hòa Hội), người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 85%; ông Nguyễn Mạnh Hùng (xã Bình Giã), bệnh binh 1/3 và ông Lê Mỹ Hoàng (xã Kim Long), thương binh 71%.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh thăm, chúc tết gia đình thương binh Lê Mỹ Hoàng (xã Kim Long)

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các thương binh, bệnh binh và người có công; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đời sống gia đình chính sách.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh thăm, chúc tết gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng (xã Bình Giã), bệnh binh 1/3

