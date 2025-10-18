AKA Digital cùng Mhub thúc đẩy chuyển đổi số ngành bất động sản

AKA Digital Việt Nam, công ty tư vấn chuyển đổi số đã công bố hợp tác độc quyền với TRB Ventures Sdn Bhd (đơn vị sở hữu Mhub), nền tảng bán hàng bất động sản số 1 Malaysia nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ (PropTech) vào ngành bất động sản tại Việt Nam.

Đại diện hai công ty ký kết hợp tác

Sự hợp tác này mang hệ sinh thái công nghệ bất động sản đã được kiểm chứng của MHub đến Việt Nam lần đầu tiên, hiện đại hóa cách tiếp cận trong việc tiếp thị, bán hàng và quản lý dự án bất động sản, trong bối cảnh thị trường đang phục hồi mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận này, AKA Digital sẽ là đại diện của MHub tại Việt Nam, triển khai và bản địa hóa hệ thống bán hàng, đặt chỗ và CRM bất động sản số hóa toàn diện, giúp các chủ đầu tư tối ưu hóa quy trình, từ khâu tiếp nhận khách hàng đến đặt chỗ và quản lý sau bán hàng.

Bà Maisie Phạm, Quyền Tổng Giám đốc và Đồng sáng lập AKA Digital Việt Nam chia sẻ: “Thông qua hợp tác độc quyền với MHub, chúng tôi mong muốn tái định nghĩa cách thức kết nối giữa chủ đầu tư và người mua mang lại quy trình giao dịch nhanh hơn, thông minh hơn và hoàn toàn số hóa, góp phần thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Việt Nam”.

Là nền tảng bán hàng bất động sản số 1 tại Malaysia, MHub được hơn 200 chủ đầu tư tin dùng, hỗ trợ hơn 3.000 dự án trên toàn Đông Nam Á, với tổng giá trị giao dịch vượt 10,5 tỷ USD. Nền tảng này kết nối các chủ đầu tư, đại lý và người mua trong một hệ sinh thái kỹ thuật số thống nhất, giúp giảm ma sát, rút ngắn quy trình giao dịch và đưa ra các quyết định nhanh chóng, hiệu quả hơn.

KIM THANH