Thời điểm vàng để nâng cấp iPhone với chi phí tối ưu

Sức nóng từ iPhone 17, iPhone Air sau khi ra mắt đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên thị trường công nghệ Việt và từ đó lượng giao dịch iPhone LikeNew (máy đã qua sử dụng) cũng tăng đáng kể khi người dùng tranh thủ bán hoặc đổi máy cũ để lên đời.

Hiện iPhone LikeNew đang có giá tốt, người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận

Sự sôi động của thị trường iPhone đã qua sử dụng cho thấy một xu hướng tiêu dùng hợp lý hơn của người Việt: ưu tiên hiệu năng thực tế, tính ổn định và trải nghiệm dài hạn thay vì chỉ chạy theo thế hệ mới. Với mặt bằng giá hiện nay, việc sở hữu một chiếc iPhone LikeNew vừa giúp tiết kiệm hàng triệu đồng, vừa là lựa chọn thông minh trong bối cảnh thị trường công nghệ bước vào cao điểm.

Đón đầu xu hướng, hệ thống Di Động Việt chính thức triển khai chương trình “Lễ hội máy cũ” diễn ra từ ngày 25 đến 30-10, mang đến cơ hội vàng sở hữu các mẫu iPhone LikeNew với mức giá tối ưu nhất. Riêng trong chương trình “Lễ hội máy cũ”, các dòng iPhone flagship đã qua sử dụng sẽ được điều chỉnh giá giảm sâu, là dịp để khách hàng đang cân nhắc có thể “chốt đơn” ngay dịp này.

iPhone 13 Pro Max cũ sẽ về giá từ 13 triệu đồng, giảm đến 7,9 triệu đồng so với giá niêm yết; iPhone 14 Pro Max cũ cũng về giá từ 16,79 triệu đồng. Cả 2 dòng máy này đều phù hợp nhóm khách hàng thích trải nghiệm trên màn hình lớn và cấu hình mạnh.

Bên cạnh đó, các phiên bản Pro , Pro Max khác cũng về giá cực kì hấp dẫn như: iPhone 16 Pro Max cũ giá từ 26,39 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max cũ với giá từ 22,79 triệu đồng, iPhone 14 Pro cũ có giá từ 16,19 triệu đồng. Đặc biệt, iPhone 12 Pro Max cũ hiện chỉ còn từ 11,39 triệu đồng, mang lại lựa chọn flagship kinh tế nhất.

Với người dùng không có yêu cầu cao về cấu hình hoặc người dùng mới trải nghiệm iOS như học sinh, sinh viên… thì iPhone 8 Plus cũ và iPhone Xs cũ vẫn là những lựa chọn rất tốt, là những model được đánh giá cao so với các máy trong cùng tầm giá. Đều là những chiếc iPhone thuộc top bán chạy nhất mọi thời đại của Apple, iPhone 8 Plus sẽ về giá từ 3,19 triệu đồng; iPhone Xs cũ bản 256GB chỉ còn từ 4,99 triệu đồng. Khách hàng còn được giảm thêm đến 500 nghìn đồng khi tham gia trade-in.

Bên cạnh giá bán cạnh tranh, chính sách hậu mãi cũng là yếu tố then chốt khiến người dùng yên tâm khi chọn máy cũ. Tại Di Động Việt, khách hàng được bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, dùng thử miễn phí 7 ngày và có thể đổi, trả, hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng.

Với chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, trong khi quy trình kiểm tra máy của khách chỉ đánh giá ngoại quan, không bung máy, đảm bảo tính nguyên vẹn và minh bạch. Ngoài ra, với chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, khách hàng sẽ linh hoạt tài chính, nâng cấp thiết bị trở nên dễ dàng hơn.

BÌNH LÂM