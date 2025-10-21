NAPAS, Mastercard và Payoo đồng hành “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025”

Thông qua mỗi giao dịch thanh toán bằng hình thức chạm thẻ qua hệ thống đối tác của Payoo, 2.010 đồng sẽ được NAPAS, Mastercard đóng góp cho chương trình.

Các đơn vị tại lễ ký kết chương trình

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và nền tảng thanh toán Payoo nhằm triển khai chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025”, đồng thời mở ra định hướng hợp tác dài hạn giai đoạn 2025 – 2030 giữa hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” được triển khai với mục tiêu chăm sóc sức khỏe phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động tầm soát miễn phí các bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và xét nghiệm HPV.

Dự kiến trong năm 2025, chương trình sẽ hỗ trợ 2.010 phụ nữ ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và TPHCM được tầm soát miễn phí, góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư sớm và khuyến khích phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Bên cạnh đó, các tổ chức NAPAS, Mastercard và Payoo giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình. Thông qua mỗi giao dịch thanh toán bằng hình thức chạm thẻ qua hệ thống đối tác của Payoo, 2.010 đồng sẽ được NAPAS, Mastercard đóng góp vào hoạt động tầm soát ung thư cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn – một hình thức hiện đại, dễ tiếp cận, gắn liền với hành vi tiêu dùng hàng ngày của người dân.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần thiết thực vào chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025”, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) chia sẻ: “Việc đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, NAPAS và Mastercard trong chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” năm 2025 không chỉ thể hiện trách nhiệm cộng đồng, mà còn là cách chúng tôi dùng công nghệ và mạng lưới thanh toán để kết nối những tấm lòng nhân ái. Payoo mong muốn cùng hội tiếp tục mở rộng các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ, giúp họ có thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe, phát triển năng lực và sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc”.

BÌNH LÂM