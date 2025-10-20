Renova Cloud trở thành đối tác AWS đầu tiên tại Việt Nam

Là đối tác AWS đầu tiên tại Việt Nam ký kết SCA về Gen AI, Renova Cloud đang đồng hành cùng các khách hàng trong nhiều lĩnh vực để xây dựng và mở rộng các giải pháp Gen AI an toàn, sẵn sàng môi trường vận hành cấp doanh nghiệp.

Đại diện Renova Cloud và AWS đã công bố chương trình hợp tác

Renova Cloud, đối tác tư vấn cấp cao của AWS (AWS Advanced Consulting Partner) đồng thời là công ty tư vấn điện toán đám mây hàng đầu tại Việt Nam và Campuchia, vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược (SCA) với Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI Tạo sinh (Gen AI) tại Việt Nam.

Renova Cloud đang làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam để triển khai các dịch vụ Gen AI của AWS, từ đó đạt được những bước đột phá trong hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm các lĩnh vực:

Dịch vụ tài chính: Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đã hợp tác cùng Renova để phát triển SMARTY, trợ lý hỗ trợ phân tích đầu tư bằng Gen AI, được xây dựng trên nền tảng Amazon Bedrock. Tích hợp trực tiếp trong ứng dụng giao dịch ACBS SMART, SMARTY cung cấp cho nhà đầu tư những phân tích theo thời gian thực và ngữ cảnh, góp phần tái định hình cách ra quyết định đầu tư trong ngành chứng khoán Việt Nam.

Bán lẻ và sản xuất: Thông qua các giải pháp như RenoSight, Renova hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng Gen AI vào việc đảm bảo tuân thủ sơ đồ trưng bày hàng hóa (planogram), phân tích kệ hàng và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Công nghệ thông tin doanh nghiệp: Thông qua ứng dụng các dịch vụ Amazon Bedrock và Amazon Q, Renova đang thúc đẩy việc ứng dụng AI trong xử lý tài liệu, triển khai chatbot và tự động hóa quy trình.

Ông Doron Shachar, CEO của Renova Cloud phát biểu: “Việc ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược (SCA) về Gen AI với AWS không phải là điểm kết thúc, đó là bước khởi đầu. Chỉ trong ba tháng, chúng tôi đã chuyển từ cam kết sang triển khai thực tế, hỗ trợ các ứng dụng như ACBS SMARTY và ra mắt AI Factory nhằm giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở rộng quy mô AI một cách an toàn và hiệu quả”.

Trong khi đó, bà Samira Kabbour, Giám đốc Marketing của Renova Cloud, chia sẻ: “Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên Gen AI. Với đối tác tin cậy AWS, Renova Cloud tự hào đồng hành và dẫn dắt hành trình này, biến những khát vọng lớn về AI thành các giải pháp thực tiễn, mang lại giá trị...”.

BÌNH LÂM