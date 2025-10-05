Hầm chui đường Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ: Mới dặm vá tạm, mặt đường hai bên vẫn đầy ổ gà, ổ voi

Nhà thầu chỉ tiến hành thảm nhựa tạm ở các vị trí bong tróc, trồi nhựa tại hai hầm chui HC1 và HC2. Bề mặt trong hầm được vá lại sơ sài, nhiều vị trí mới thảm đã bắt đầu tróc nhựa, tạo thành các mảng lồi lõm. Đáng nói hơn, hai bên đường dẫn vào hầm – đặc biệt là đoạn Nguyễn Văn Linh hướng từ Quốc lộ 50 về Quốc lộ 1 – vẫn loang lổ ổ gà, ổ voi, nước đọng, nhựa đường nứt nẻ, khiến việc di chuyển qua khu vực này trở nên rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Sau khi Báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh tình trạng “Hầm chui đường Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà chỉ sau 9 tháng sử dụng”, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM – đơn vị chủ đầu tư – đã yêu cầu các nhà thầu và tư vấn khắc phục ngay theo trách nhiệm bảo hành. Chủ đầu tư đã yêu cầu bóc tách lớp nhựa hư hỏng, gia cố nền, thảm lại toàn bộ; với vị trí hư hỏng nặng sẽ thay toàn bộ kết cấu móng và mặt đường. Công tác duy tu, bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng vật liệu, thi công cũng sẽ được siết chặt.

Nền đường trong hầm được vá lại sơ sài, nhiều vị trí mới thảm đã bắt đầu tróc nhựa, tạo thành các mảng lồi lõm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận, nhà thầu chỉ tiến hành thảm nhựa tạm ở các vị trí bong tróc, trồi nhựa tại hai hầm chui HC1 và HC2. Bề mặt trong hầm được vá lại sơ sài, nhiều vị trí mới thảm đã bắt đầu tróc nhựa, tạo thành các mảng lồi lõm. Đáng nói hơn, hai bên đường dẫn vào hầm – đặc biệt là đoạn Nguyễn Văn Linh hướng từ Quốc lộ 50 về Quốc lộ 1 – vẫn loang lổ ổ gà, ổ voi, nước đọng, nhựa đường nứt nẻ, khiến việc di chuyển qua khu vực này trở nên rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Anh Võ Cường Quốc, tài xế xe công nghệ thường xuyên qua lại khu vực này, bức xúc: “Tôi chạy qua đây mỗi ngày, chỗ nào cũng ổ gà, ổ voi. Họ chỉ vá được chút xíu trong hầm, còn bên ngoài thì để mặc cho người dân chịu trận. Xe tôi đã hai lần bể bánh vì sụp ổ gà. Vá tạm thế này chỉ vài tuần là hư lại thôi.” Còn chị Nguyễn Thị Thu (ngụ huyện Nhà Bè) chia sẻ: “Ổ gà nhiều đến mức tôi phải né liên tục. Có lần xe máy thắng gấp vì sụp hố, suýt ngã. Họ nói sửa chữa, mà nhìn quanh chỉ thấy chắp vá qua loa. Mặt đường vẫn nham nhở, vừa xấu vừa nguy hiểm. Nếu không làm dứt điểm, kiểu gì cũng có tai nạn.”

Hai bên đường Nguyễn Văn Linh vẫn đầy ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhiều người dân sống gần khu vực hầm chui cũng cho rằng đơn vị thi công thiếu trách nhiệm trong việc bảo hành và khắc phục sự cố. Dù công trình mới đưa vào sử dụng chưa đầy một năm nhưng mặt đường đã xuống cấp. “Người dân đóng thuế, mong chờ hạ tầng tốt hơn, vậy mà giờ đây đi qua hầm chui là nơm nớp lo sợ. Không thể gọi là công trình hiện đại khi mặt đường đầy hố và tróc nhựa như thế này,” anh Nguyễn Quốc Tuấn, ngụ phường Tân Hưng, bày tỏ.

Đường Nguyễn Văn Linh đầy ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, nguyên nhân hư hỏng là do mật độ phương tiện cao, đặc biệt là xe tải trọng lớn, cùng với ảnh hưởng của thời tiết. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu bóc tách lớp bê tông nhựa hư hỏng, gia cố nền đường và thảm nhựa lại toàn bộ mặt hầm. Tuy nhiên, phần đường Nguyễn Văn Linh hai bên hầm thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý khu Nam, nên việc sửa chữa toàn diện vẫn chưa được triển khai.

Dự án hầm chui đường Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ được khởi công từ năm 2020, sau nhiều lần trễ hẹn mới đưa vào sử dụng đầu năm 2025. Công trình có tổng chiều dài mỗi hầm khoảng 456m, được kỳ vọng giải quyết điểm ùn tắc nghiêm trọng khu Nam TPHCM. Thế nhưng, chỉ sau 9 tháng khai thác, mặt đường đã hư hỏng trầm trọng, đặc biệt ở khu vực ngoài hầm.

Trong khi chủ đầu tư khẳng định sẽ “xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất”, thực tế tại hiện trường cho thấy việc sửa chữa vẫn chỉ mang tính đối phó, không đảm bảo an toàn giao thông. Người dân mong muốn các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, sửa chữa toàn diện, kiểm tra lại chất lượng vật liệu và quy trình thi công, để công trình xứng đáng với số vốn đầu tư và kỳ vọng ban đầu.

>> Một số hình ảnh ghi nhận sáng 5-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

