Protein - xu hướng thực phẩm lớn của năm 2026

Protein đã chuyển từ một chất dinh dưỡng chuyên biệt dành cho vận động viên sang một trọng tâm dinh dưỡng chính thống. Ngày nay, các tập đoàn thực phẩm đang đưa protein vào mọi sản phẩm, với hình ảnh “tốt cho sức khỏe” được truyền thông rầm rộ.

Thị trường lớn

Trên các kệ siêu thị hiện nay có đủ mọi thứ, từ bánh mì và ngũ cốc bổ sung protein đến kem giàu protein và các loại thức uống dinh dưỡng đóng chai sẵn. Các tập đoàn thực phẩm khổng lồ của Mỹ, như: PepsiCo, Kellogg và Kellanova đã tung ra các phiên bản sản phẩm tăng cường protein. Starbucks và Kroger cũng cung cấp cà phê và bánh mì nướng kiểu Pháp bổ sung protein. Theo công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Grand View Research, thị trường thực phẩm bổ sung protein toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Theo một khảo sát năm 2025 của Hội đồng Thông tin Thực phẩm quốc tế, 70% người Mỹ cho biết đang cố gắng ăn nhiều protein hơn, tăng từ 59% chỉ 3 năm trước đó.

Các công ty thực phẩm đang đưa protein vào kệ siêu thị và bảng thực đơn nhà hàng. Ảnh: AFOODCENTRICLIFE.COM

Xu hướng ưu tiên protein một phần do các hướng dẫn dinh dưỡng mới của Mỹ (giai đoạn 2025-2030), theo đó đặt đạm và thực phẩm thực/nguyên bản (Real Food) lên vị trí ưu tiên thay vì tinh bột ở đáy, khuyến nghị tăng lượng đạm để hỗ trợ duy trì khối cơ, ổn định chuyển hóa và sức khỏe toàn diện.

Thực tế, lượng protein chúng ta cần mỗi ngày thay đổi tùy thuộc vào tuổi tác, cân nặng, mức độ hoạt động và các yếu tố khác. Phụ nữ mang thai và người trưởng thành năng động sẽ được hưởng lợi từ việc bổ sung nhiều protein hơn. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ có một công cụ tính toán dinh dưỡng trên trang web myplate.gov; khuyên nên phân bổ lượng protein tiêu thụ trong suốt cả ngày thay vì ăn phần lớn vào bữa tối như hầu hết người Mỹ vẫn làm.

Nhu cầu protein tăng cao thúc đẩy sự đổi mới trong ngành công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là ngành sữa. Các nhà cung cấp dự báo trong trung hạn, sự tăng trưởng của thị trường này sẽ ổn định. Theo công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu chiến lược thị trường tiêu dùng Euromonitor của Anh, ước tính doanh số bán các sản phẩm thực phẩm đóng gói giàu protein sẽ tăng từ 1,39 tỷ USD năm 2024 lên 1,63 tỷ USD vào năm 2027.

Nhận thức thay đổi

Nhu cầu về protein tăng lên kéo theo những mối quan tâm về tính bền vững của xu hướng này. Các loại protein truyền thống có nguồn gốc từ động vật có tác động môi trường lớn hơn so với các loại protein có nguồn gốc thực vật hoặc được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Các siêu thị đang bắt đầu dành toàn bộ khu vực riêng cho các lựa chọn protein bền vững, phục vụ những người mua sắm có ý thức về môi trường. Những đổi mới trong bao bì, nguồn gốc minh bạch và các chứng nhận như “trung hòa carbon“” cũng đang trở thành một phần của chiến lược tiếp thị protein.

Theo các chuyên gia, xu hướng protein có thể sẽ phát triển để cân bằng giữa lợi ích sức khỏe với các cân nhắc về đạo đức và môi trường. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng có thể mong đợi nhiều sản phẩm kết hợp các nguồn protein thực vật, động vật và các nguồn protein mới theo những cách vừa bổ dưỡng vừa thân thiện với môi trường. Theo EIT Food - tổ chức hàng đầu về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm của Liên minh châu Âu, đến năm 2026, sự quan tâm sẽ không còn xoay quanh “thực phẩm từ thực vật” mà tập trung nhiều hơn vào việc đa dạng hóa danh mục protein trên khắp các khu vực và hệ thống canh tác.

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng đa dạng hóa protein là một sự thay đổi mang tính cấu trúc. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan trong ngành và nông dân ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn protein trong việc cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp quay lại khai thác protein thực vật như một cách đáp ứng lo ngại về sức khỏe của người tiêu dùng, trong bối cảnh sức hút của các sản phẩm thay thế thịt đang giảm dần. Thay vì chỉ bán sản phẩm thuần thực vật, họ phát triển các sản phẩm “lai” - kết hợp một phần nhỏ protein động vật với protein thực vật hoặc protein lên men. Cách làm này giúp cân bằng chi phí sản xuất, cải thiện hương vị và đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Doanh nghiệp kỳ vọng vẫn giữ được hình ảnh tốt của protein thực vật, đồng thời mở rộng tệp khách hàng sang những người chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang chế độ ăn thuần chay.

HẠNH CHI tổng hợp