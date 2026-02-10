Nợ công Nhật Bản cao kỷ lục

Ngày 10-2, hãng tin Kyodo dẫn số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy, nợ công của nước này đã tăng lên mức kỷ lục hơn 1,342 triệu tỷ yen (khoảng 8.600 tỷ USD) tính đến cuối năm 2025.

Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: MAINICHI/ KENGO MIURA

Mức nợ trên bao gồm nợ trái phiếu chính phủ, khoản vay từ các ngân hàng tư nhân và hối phiếu tài chính. Hiện mức này đã vượt quá gấp đôi quy mô nền kinh tế Nhật Bản.

Theo giới chuyên gia kinh tế, ngân sách Nhật Bản đang phải gánh chịu áp lực chi phí từ ba phía là chi phí an sinh xã hội tăng mạnh do dân số già hóa, ngân sách quốc phòng cũng tăng mạnh và chi phí sử dụng vốn vay leo thang. Việc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng đồng bộ với lãi suất dài hạn đã khiến nghĩa vụ trả nợ của chính quyền Tokyo trở nên tốn kém hơn.

Thông tin về nợ công được công bố vào thời điểm chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi vẫn kiên định chính sách mở rộng chi tiêu tài chính khiến làm dấy lên một số lo ngại về “sức khỏe tài chính” của Nhật Bản.

Trước đó, bà Sanae Takaichi cam kết sẽ thực hiện song song hai mục tiêu: vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa giảm tỷ lệ nợ trên GDP để giữ vững niềm tin của thị trường về tính bền vững tài khóa.

PHƯƠNG NAM