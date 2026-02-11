Tăng tốc cuộc đua vào thị trường Halal

Thị trường Halal (sản phẩm hợp chuẩn Hồi giáo) đang được xem có nhiều tiềm năng khi Hồi giáo là tôn giáo có lượng tín đồ đông thứ hai thế giới. Vì vậy, trong xu thế cạnh tranh thương mại ngày càng căng thẳng, thị trường Halal hơn bao giờ hết thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nước.

Nigeria vừa ra mắt Chiến lược kinh tế Halal quốc gia nhằm đưa quốc gia Tây Phi này tham gia sâu hơn vào thị trường Halal toàn cầu, ước tính trị giá 7.700 tỷ USD, đồng thời đa dạng hóa nền kinh tế. Chiến lược mới sẽ giúp định hình rõ hướng đi của nước này trong hệ sinh thái Halal và có thể đóng góp thêm khoảng 1,5 tỷ USD vào GDP vào năm 2027.

Nhà hàng Halal ở Bangkok. ẢNH: BP

Phó Tổng thống Shettima nhấn mạnh, bản chiến lược là lời cam kết của Nigeria trong việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế bằng năng lực nội tại, biến cơ hội thành giá trị kinh tế bền vững. Những mục tiêu trọng tâm gồm mở rộng xuất khẩu thực phẩm đạt chuẩn Halal; phát triển chuỗi giá trị dược phẩm và mỹ phẩm; đưa Nigeria trở thành điểm đến du lịch thân thiện Halal và huy động tài chính đạo đức ở quy mô lớn đến năm 2030. Tổng hợp những nỗ lực này được kỳ vọng mở khóa hơn 12 tỷ USD giá trị kinh tế, tăng cường an ninh lương thực, năng lực công nghiệp và cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các bang.

Đáng chú ý, lãnh đạo Nigeria bác bỏ cách hiểu hạn hẹp cho rằng Halal chỉ gắn với tôn giáo. Theo Phó Tổng thống Shettima, kinh tế Halal ngày nay dựa trên niềm tin, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, an toàn và sản xuất có đạo đức - những nguyên tắc hấp dẫn người tiêu dùng lẫn nhà đầu tư toàn cầu. Thực tế, nhiều nền kinh tế phát triển như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand đã tích hợp Halal vào hệ thống xuất khẩu và bảo đảm chất lượng.

Trong bối cảnh nhu cầu Halal tiếp tục tăng cao và cạnh tranh gay gắt, quốc gia nào đi trước trong hạ tầng chất lượng và niềm tin tiêu dùng, sẽ nắm lợi thế bền vững.

Ở góc nhìn khu vực, theo The Nation, Thái Lan, với hệ thống chứng nhận Halal được công nhận quốc tế, có thể chia sẻ công nghệ kiểm định và quy trình chứng nhận với Việt Nam. Sự kết hợp thế mạnh của 2 nước được kỳ vọng giúp ASEAN trở thành trung tâm kinh tế Halal toàn cầu, thúc đẩy một “nền kinh tế mới” dựa trên tiêu chuẩn, an toàn và niềm tin người tiêu dùng.

Theo nhiều chuyên gia, với những bước đi như trên, các nước đang quyết tâm chiếm lĩnh thị trường Halal bằng cách đầu tư vào chuẩn hóa, chứng nhận, chuỗi giá trị và xúc tiến thương mại thông qua cách tiếp cận toàn diện: thể chế - tài chính - công nghệ - thị trường.

KHÁNH MINH