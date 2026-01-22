Hàn Quốc dẫn độ các nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ dẫn độ về nước 73 công dân, hiện đang bị tạm giữ tại Campuchia với cáo buộc có liên quan đến các đường dây lừa đảo, để phục vụ công tác điều tra.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Yu-jung

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Yu-jung cho biết, chuyến bay thuê bao sẽ khởi hành vào tối ngày 22-1, theo giờ địa phương, từ sân bay quốc tế Incheon, phía Tây thủ đô Seoul, và hạ cánh trở lại vào sáng 23-1, đưa toàn bộ 73 nghi phạm về nước.

Nhóm đối tượng này hiện đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo 869 nạn nhân là công dân Hàn Quốc, với tổng số tiền thiệt hại vào khoảng 48,6 tỷ won (tương đương 33,1 triệu USD).

Theo kết quả điều tra, các nghi phạm hoạt động trong những tổ chức tội phạm chuyên nghiệp tại Campuchia. Các thủ đoạn chính bao gồm lừa đảo tình cảm, thiết lập bẫy đầu tư tài chính, tống tiền thân nhân người bị giam giữ và cưỡng bức lao động tại các trung tâm lừa đảo. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm tội phạm đã sử dụng công nghệ deepfake nhằm giả mạo danh tính trên không gian mạng. Nhiều đối tượng còn tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hoàn toàn diện mạo nhằm lẩn trốn sự truy bắt.

Đây là vụ hồi hương nghi phạm hình sự có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc, được thực hiện sau cuộc điều tra phối hợp giữa cảnh sát Hàn Quốc, cảnh sát Campuchia và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc

PHƯƠNG NAM