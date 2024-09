Hàn Quốc và Trung Quốc đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8-2024 tăng trưởng tốt. Ảnh: THU HÀ

Theo Cục Du lịch quốc gia, số liệu thống kê cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8-2024 đạt 1,43 triệu lượt, tăng 24,5% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 11,4 triệu lượt, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8-2024 tăng 24% so với tháng trước, cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường du lịch quốc tế khi chuẩn bị bước vào mùa cao điểm cuối năm. Tính chung 8 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2023. Hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó có các thị trường lớn khu vực Đông Bắc Á: Trung Quốc (+157,7%), Hàn Quốc (+32,4%), Nhật Bản (+32,0%), Đài Loan (Trung Quốc) (+70,6%).

Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia)

Đáng chú ý, thị trường khách Hàn Quốc tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19 (tương đương 210.000 lượt khách). Sự phát triển của thị trường khách Hàn Quốc là kết quả đến từ việc hai nước nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và hợp tác sâu sắc giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc.

Thị trường tiềm năng Australia (+25%) tăng trưởng rất khả quan, được thúc đẩy từ các hoạt động kết nối, hợp tác xúc tiến du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác của Australia thời gian qua. Từ ngày 9-17/9 tới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Australia và New Zealand...

MAI AN