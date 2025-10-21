Triển khai Bộ tiêu chí trường học sinh thái ASEAN tại Huế

Ngày 21-10, tại TP Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai Bộ tiêu chí trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa”.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Huế) tưới cây ở các hành lang lớp học

Đây là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025. Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu dự trực tiếp và hơn 1.000 điểm cầu trực tuyến nhằm giới thiệu, hướng dẫn các nhà trường áp dụng Bộ tiêu chí trường học sinh thái ASEAN vào hoạt động giảng dạy, quản lý và ngoại khóa.

Hội thảo là dịp để các trường đã triển khai mô hình, từng đạt Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp các giáo viên và cán bộ quản lý có thể hiểu rõ, vận dụng linh hoạt các tiêu chí vào thực tế trường học. Đồng thời là diễn đàn kết nối giữa nhà trường - cơ quan quản lý - tổ chức xã hội cùng chung tay hành động vì mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa trong giáo dục và lan tỏa tinh thần “Trường học không rác thải nhựa” trên cả nước.

Đại biểu tham dự hội thảo

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ASEAN đang hướng tới một tương lai xanh và bền vững, trong đó trường học không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi hình thành lối sống thân thiện với môi trường.

Từ năm 2022, mô hình "Trường học giảm nhựa" do Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam triển khai tại 180 trường học với hơn 54.000 học sinh tham gia. 83 trường được chọn làm mô hình điểm đã thu gom gần 30 tấn phế liệu, trong đó hơn 5,5 tấn là nhựa, góp phần giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường.

Theo ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giáo dục môi trường không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà là nền tảng để xây dựng cộng đồng xanh, có ý thức và hành động cụ thể bảo vệ hành tinh.

VĂN THẮNG