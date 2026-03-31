Hàng ngàn lính dù Mỹ tới Trung Đông

Hàng ngàn binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 của Lục quân Mỹ tới Trung Đông ngày 30-3, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 của Mỹ. Ảnh: US AirForce

Các binh sĩ dù này đóng tại căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina, được triển khai bổ sung cùng hàng nghìn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và lực lượng tác chiến đặc biệt đã được điều tới khu vực trước đó. Cuối tuần qua, khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ cũng đã tới Trung Đông.

Theo báo Times of Israel, giới chức Mỹ cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc đưa quân vào Iran, nhưng các lực lượng mới được triển khai đến Trung Đông sẽ tăng cường năng lực cho các hoạt động ở khu vực trong tương lai. Các binh sĩ này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích trong cuộc xung đột với Iran, bao gồm cả nỗ lực chiếm giữ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu 90% dầu mỏ của nước này. Ngoài ra, dù nhiệm vụ bảo đảm hành lang an toàn cho tàu chở dầu qua eo biển Hormuz chủ yếu do lực lượng không quân và hải quân đảm trách, việc đưa quân tới khu vực ven biển Iran vẫn có thể được tính đến.

Cùng ngày 30-3, ông Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với một “chế độ hợp lý hơn” nhằm chấm dứt chiến sự tại Iran, đồng thời cảnh báo Tehran phải mở eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các đòn tấn công của Mỹ vào cơ sở dầu mỏ và nhà máy điện.

Về phía Iran, theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố mọi quyết định nhằm chấm dứt chiến sự với Mỹ và Israel phải “bảo đảm an ninh và lợi ích của người dân Iran”.

KHÁNH MINH