Iran dọa tấn công các trường đại học của Mỹ, Israel tại Trung Đông

Hãng thông tấn Tasnim (Iran) đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa nhắm mục tiêu vào các trường đại học của Mỹ, Israel ở Trung Đông, sau khi Iran cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã phá hủy trường đại học của Iran.

Một địa điểm ở thủ đô Tehran, Iran sau một vụ không kích của Mỹ và Israel ngày 28-3. Ảnh: WANA

Theo phía Iran, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã nhắm vào Đại học Khoa học và Công nghệ ở phía Đông Bắc thủ đô Tehran rạng sáng 28-3, gây hư hại các tòa nhà nhưng không có thương vong.

Tuyên bố của IRGC nêu rõ, nếu Chính phủ Mỹ không muốn các trường đại học Mỹ trong khu vực bị trả đũa thì phải lên án vụ ném bom trường đại học của Iran trong một tuyên bố chính thức trước 12 giờ trưa ngày 30-3, theo giờ Tehran.

IRGC cũng khuyến cáo tất cả nhân viên, giáo sư và sinh viên của các trường đại học Mỹ trong khu vực và cư dân các vùng lân cận ở cách khuôn viên trường ít nhất 1km để đảm bảo an toàn.

Một số trường đại học của Mỹ có các cơ sở nằm rải rác khắp khu vực vùng Vịnh như Đại học Texas A&M ở Qatar, Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

MINH CHÂU

